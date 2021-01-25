Türkiye Türkiye’nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılanan kişi sayısı

Türkiye’nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılanan kişi sayısı

Türkiye

Türkiye’nin aşı haritası erişime açıldı! İşte il il aşılanan kişi sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz' diyerek duyurduğu aşı haritası erişime açıldı. Platforma covid19asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

25 Ocak 2021, Pazartesi 10:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük aşı tablosunun yer aldığı 'COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu' erişime açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde hakkındaki bilgileri paylaştığı platformda aşı haritası ile il il aşılanan kişi sayısı görüntülenebiliyor.

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Türkiye’de aşılama süreci sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ederken aşılama hakkında son bilgilerin yer aldığı ‘COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’ vatandaşların kullanımına açıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz” diyerek duyurduğu platforma covid19asi.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Türkiye'de aşılama 1 milyon 200 bini geçti 

Türkiye’deki 81 ilde aşılananların sayısı covid19asi.saglik.gov.tr sitesi üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. İllere göre aşı dağılımı 10 dakikada bir güncelleniyor. Sitede yer alan son bilgilere göre toplam aşılama sayısı 1 milyon 244 bin seviyesinde yer alırken 228 bin ile İstanbul aşılamanın en çok yapıldığı şehir oldu.

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