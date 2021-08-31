Türkiye'nin Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yer alacağı 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekimi yapıldı. Milliler B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile eşleşti.
31 Ağustos 2021, Salı 14:52 Son Güncelleme:
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A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yer alacağı 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekimi yapıldı. Milliler B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile eşleşti.
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