Basketbol Türkiye'nin Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Basketbol

Türkiye'nin Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yer alacağı 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekimi yapıldı. Milliler B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile eşleşti.

31 Ağustos 2021, Salı 14:52 Son Güncelleme:
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A Milli Erkek Basketbol Takımımızın da yer alacağı 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme gruplarının kura çekimi yapıldı. Milliler B Grubu'nda Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile eşleşti.


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