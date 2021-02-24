Ekonomi Türkiye'nin büyüme öngörüsüyle uzmanlardan CNN TÜRK'te çok önemli açıklamalar

Türkiye'nin büyüme öngörüsüyle uzmanlardan CNN TÜRK'te çok önemli açıklamalar

Ekonomi

Türkiye'nin büyüme öngörüsüyle uzmanlardan CNN TÜRK'te çok önemli açıklamalar

CNN TÜRK canlı yayınına katılan uzman isimler İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ve Stratejist Cüneyt Paksoy Merkez bankasının kar oranından Fitch'in Türkiye kararına kadar birçok konuyu yorumladı. Şener Türkiye’deki büyüme öngörüsünün 4 puandan 6 puana çıkarıldığını söylerken, Paksoy, "Kredi derecelendirme kuruluşlarının politikası değişecek." dedi.

24 Şubat 2021, Çarşamba 14:04 Son Güncelleme:
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