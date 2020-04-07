Türkiye Türkiye'nin corona virüs haritası: İl il corona virüs yoğunluk haritası

Türkiye'nin corona virüs haritası: İl il corona virüs yoğunluk haritası

Türkiye

Türkiye'nin corona virüs haritası: İl il corona virüs yoğunluk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşam düzenlediği basın toplantısında corona virüse dair son gelişmeleri aktardı. Bakan Koca ayrıca Türkiye genelindeki corona virüs dağılımını gösteren haritaları da paylaştı. İşte Türkiye'nin ilçe ilçe corona virüs haritası.

07 Nisan 2020, Salı 20:51 Son Güncelleme:
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Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri, corona virüs ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından konuştu. Bakan Koca, bugün itibarıyla toplam test sayısının 228 bin 868'e, vaka sayısının ise 34 bin 109'a ulaştığını bildirdi. Son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 892, vefat sayısının 76 olduğunu, toplam vefat sayısının 725'e ulaştığını söyleyen Koca, taburcu edilen toplam kişi sayısının ise 1582 olduğunu bildirdi.

Türkiye corona virüs haritası

Sağlık Bakanı Koca "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." dedi. Koca açıklamalarının ardından merak edilen Türkiye'deki corona virüs yoğunluk haritasını paylaştı.

Türkiye'deki yoğunluk haritası

İstanbul'daki yoğunluk haritası

İzmir'deki yoğunluk haritası

Ankara'daki yoğunluk haritası

Sakarya'daki yoğunluk haritası

Zonguldak'taki yoğunluk haritası

Haritadaki renkler ne anlama geliyor?

  • Mavi renkler testler
  • Mor renkler ikinci test
  • Yeşil renkler vaka
  • Kırmızı renkler ölüm


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