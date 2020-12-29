Türkiye Günlük Corona Virüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte, 22 bin 203 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 37 bin 433'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 958 bin 818'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775, vefat sayısı 20 bin 135, ağır hasta sayısı 4 bin 251 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 36,2, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 2 bin 816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz."

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Aşı çalışmasındaki gelişmeler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya'dan gelecek aşının da ocakta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız. Bugünkü toplantımızda salgınla mücadelede geldiğimiz yeri tekrar değerlendirdik. Gelişmelerin ümitvar olduğunu gördük. Bu çerçevede okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz."

Kovid-19 mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı bildirildi.

Türk Eczacıları Birliğinden "Kovid-19 aşısında alternatifler çoğaltılmalı" çağrısı

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin önemli ve öncelikli strateji olarak değerlendirilmesi gerektiği bildirildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, medya hizmet sağlayıcılardan tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekledikleri belirtildi.

Yurt genelinde Kovid-19 denetimleri

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tedbirler kapsamında kapalı olması gereken iki ayrı kahvehanede iskambil oynadığı tespit edilen 40 kişiye 77 bin 886 lira, Denizli'nin Pamukkale ve Çivril ilçelerinde ise 38 kişiye 81 bin 25 lira ceza uygulandı.

Siirt'te son bir ayda tedbirleri ihlal eden 672 kişiye para cezası kesildi.

Tokat'ta karantinada kaldığı yurttan perde sarkıtarak kaçan şüpheli yakalandı.

AA



