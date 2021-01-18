Buna göre, son 24 saatte 148 bin 636 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 436 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 165 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 803 olarak açıklandı. Son 24 saatte 8 bin 812 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi. Test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101, vefat sayısı 23 bin 997, ağır hasta sayısı 2 bin 201 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs salgınında mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel salgının dünyada ilk göründüğü günden beri gece gündüz demeden çalışan, ailesinden sevdiklerinden ayrı kalan sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını belirtti.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödemek mümkün değil. Onlara büyük bir teşekkür borçluyuz. 2021 sağlık çalışanları yılıdır." ifadelerini kullandı

Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 700 bini geçti

Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının dördüncü gününde, 700 binden fazla sağlık çalışanına Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

Corona Virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması sürdürülüyor.

Engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında Kovid-19 aşı uygulaması başlıyor

Kovid-19'la mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalanlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak.

Aşı olacak kişilerin detaylı sağlık dosyaları ile aşılamanın yapılacağı odalara yönelik çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı olmak üzere toplam 87 bin 120 kişi aşılanacak.

Engelli ve yaşlıların Kovid-19 aşısı, dışarı çıkmadan kaldıkları kuruluşta uygulanacak. Kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının bir haftada tamamlanması planlanıyor.

AA



