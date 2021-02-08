Türkiye Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya ulaştı.

08 Şubat 2021, Pazartesi 02:13 Son Güncelleme:
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı. Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ebeveynler ve çocuk sitesi evlerindeki personel için yeni bir Kovid-19 rehberinin yayımlandığı bildirildi. Fiziksel ve psikolojik sağlığın korunmasına dair önlemlerin anlatıldığı rehberde, beslenmeden fiziksel aktiviteye kadar izlenmesi gereken adımlar da yer alıyor.

Yurt genelindeki Kovid-19 ile ilgili gelişmeler

Batman'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 6 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İvrindi ilçesinin kırsal Kocaeli ve Çatalan mahallelerinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

AA

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