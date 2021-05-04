Öncelikle dijital cüzdan kavramı ne ondan başlayalım. Dijital cüzdan; bireylerin veya işletmelerin elektronik olarak işlem yapmasını sağlayan yazılımı, elektronik cihazı veya çevrimiçi hizmeti ifade ediyor. Dijital cüzdan, e-cüzdan olarak da biliniyor. PeP ise herhangi bir banka hesabı olmadan dilediğiniz vakit dilediğiniz yerden online olarak VISA / TROY kartı, yurt içi / yurt dışı para transferleri, TL ve yabancı döviz hesapları, fatura ödeme hizmetleri sunan elektronik cüzdan hesabı. Genellikle bir akıllı telefon uygulaması biçiminde taşınan dijital cüzdan, masaüstü bilgisayarlar gibi farklı formatlarda da kullanılabiliyor.

Türkiye'nin yeni nesil dijital cüzdanı PeP ise tüm ödemelerinizi, paranızı ve işlemlerinizi tek bir yerde toplama imkanı sunuyor. Paranızı hem alışverişte hem internette 7/24 kullanabiliyor, kurum ödemeleri, faturalarınız, aylık ödemeleriniz, Opet istasyonlarında gerçekleştireceğiniz akaryakıt alışverişleriniz, kasko, seyahat ve sağlık poliçeleriniz, yurt içi ve yurt dışı para transfer işlemlerinizi tek bir noktadan kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. PeP dijital cüzdan içerisinde ister Türk Lirası ister Döviz hesabı açarak işlem yapabilirsiniz.

Dijital cüzdan kullanmak neden önemli?

Dijital cüzdan, kullanıcıların tüm ödeme bilgilerini kompakt ve güvenli bir şekilde saklıyor. Böylece fiziksel cüzdan taşıma ihtiyacını büyük ölçüde azaltıyor. Dijital cüzdanlar yalnızca belirli durumlarda değil, her durumda fiziksel cüzdanlardan daha güvenli. Aynı zamanda kullanıcıların farklı ülkelerde ikamet eden arkadaşlarına ve ailelerine kolayca para aktarmasına da olanak tanıyor.

Dijital cüzdanları bir banka hesabı açmak gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla, kırsal alanlardaki bireyler ve işletmeler için de kolaylık sağlıyor.

PeP kullanmak güvenli mi?

Tabi mevzu para olunca pek çok kişinin aklına gelen soru güvenlik. Dijital dönüşümün hızlanmasıyla birlikte daha fazla kişisel verilerimiz artık daha fazla internet ortamında depolanırken kullanıcılar için güvenlik her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu durumda PeP kullanmak ne kadar güvenli diye düşünebilirsiniz. PeP, 6493 sayılı kanun kapsamında lisanslı olup Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından düzenli olarak denetleniyor. Bu çerçevede sistemlerinin, kullanıcı bilgilerinin güvenliğini ve yetkisiz kişilerin sistemlerimize erişimlerinin engellenmesini sağlamak için en yüksek güvenlik standartlarını gözetleniyor. Düzenli olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından denetlenen PeP Cüzdan’ınıza aktardığınız elektronik para karşılığı tutarlar ve bankalar nezdindeki koruma hesapları saklanıyor, T.C Merkez Bankası nezdinde koruma altına alınıyor.

Tüm bunların yanı sıra Türkiye’den çıkan uluslararası bir dijital cüzdan markası olma vizyonuyla yatırımlarını yapan PeP, özellikle güvenlik anlamında kendi sektöründe yaptığı üst düzey yatırımlarla hem kullanıcı güvenliğini artırıyor hem de Türkiye’de fintech sektörünün gelişimine katkı sağlıyor. PeP, kullanıcı memnuniyetini esas alarak bilgilerin güvenliğini ve siber saldırıların sisteme erişimini engellemek amacıyla yüksek güvenlikli şifreleme sistemi kullanıyor. Aynı zamanda pandemiyle birlikte artan online alışverişte güvenlik ihtiyacına da çözüm getiriyor. Türkiye’de ilk ve tek olan ve her alışveriş sonunda numarası değişen PeP Visa Sanal Kart sayesinde, kullanıcıların kart bilgilerinin çalınma riski ortadan kaldırıyor.

Kısaca şöyle diyebiliriz, kişisel bilgilerinizi bir başka kişiyle paylaşmadığınız sürece PeP güvenilir bir elektronik cüzdan hizmetini size sunabiliyor.

En uygun kur avantajlarıyla dünyanın dört bir yanına güvenli para transferi

PeP’e üye olan kullanıcılar, Avrupa’ya ve İngiltere’ye haftanın her günü ve her saati para transferi, para gönderme/alma gibi tüm finansal işlemleri başka hesaba gerek duymadan hızlı ve güvenli bir şekilde anında yapabiliyor. Örneğin freelance çalışanlar, yurt dışına yaptığı bir işin bedelini, klasik yöntemlere oranla çok daha düşük maliyetle ve anında PeP aracılığı ile alabiliyor. PeP, yapılan tüm uluslararası para transferlerinde aracı kurum koymadan harcanan para birimini direkt TL’ye çeviriyor ve bankalar arası kuru baz alarak olabilecek en düşük kurdan işlem yapıyor. Bu özelliğiyle PeP, freelance çalışan, bireysel iş yapan veya yurtiçi/yurtdışında yakınlarına para gönderimi/alma işlemi yapmak isteyen kişiler için mükemmel bir para transferi aracı haline getiriyor

Kullanıcıların, yurt dışı para transferlerini ve hem ticari hem de bireysel harcamalarını kur farkından zarar görmeden gerçekleştirmelerini amaçlayan PeP, bu kapsamda Visa ile yaptığı işbirliğinde PeP Visa kart sahipleri dünyanın her yerinde ve internette yaptıkları harcamaları avantajlı döviz kurlarıyla gerçekleştirebiliyor.

PeP’in sunduğu avantajlar neler?

Öncelikle PeP kart ayrıcalıklarından yararlanmak için üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekiyor ki bu işlem oldukça kısa sürüyor. Üyelik hesabınızı PeP’in resmi sitesinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızın açılmasının ardından EFT / Havale yoluyla elektronik cüzdanınıza para yükleyebilir, ATM noktalarından çekim yapabilirsiniz.

PeP dijital cüzdanın sunduğu avantajlar arasında şunlar yer alıyor:

PeP, Pegasus’un misafir sadakat programı BolBol ve PeP Visa Kart’ın avantajlarını birleştiriyor. PeP Pegasus BolBol Kart ile Türkiye’de ilk kez kullanıcılar kredi kartına ihtiyaç duymadan yurt dışında ve yurt içinde yaptıkları tüm alışverişlerden puan biriktirerek bedava uçak bileti alabilme imkanına sahip oluyor.

PeP ile Opet, PeP Visa Kart kullanıcılarına kampanyaya dahil Opet istasyonlarında yapacakları 250 TL ve üzeri tüm alışverişlerde 10 TL, toplamda 30 TL değerinde Opet yakıt puan hediye ediyor.

PeP Visa Kartlılar CarrefourSA'dan yaptıkları her alışverişin %5'ini geri alıyor. Kampanyadan kazanılan hediye tutarları, harcamayı takip eden 24 saat içerisinde müşterinin ilgili PeP Ödül hesabına yükleniyor.

Yurt dışındaki ATM'leri komisyonsuz kullanabilme. Yüzde 50'ye varan düşük maliyetlerle 7/24 para transferi yapabilme.

PeP elektronik cüzdan üzerinden TL, USD, EUR, GBP hesapları açabilirsiniz.

Diğer PeP hesapları ile 7/24 TL, USD, EUR, GBP para gönderip alabilirsiniz.

PeP hesaplarınızla dilediğiniz zaman yurt dışındaki banka hesaplarına para gönderip alabilirsiniz.

Tüm bankalardan, kredi kartınızdan ve ATM’den hesabınıza para yükleyip çekebilirsiniz.

PeP VISA kartınızla tüm dünyada en avantajlı kurlarla fiziksel ve internet alışverişi yapabilirsiniz.

Tüm bankalara TL hesabınız veya döviz hesabınız üzerinde TL olarak EFT ve Havale yapabilirsiniz.

Hesaplı fiyata seyahat sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve trafik / kasko sigortası yaptırabilirsiniz.

Para iste özelliği sayesinde cep telefonu numarasını girerek karşı tarafın PeP hesabı olmasa bile ödeme alabilirsiniz.

Tek kullanımlık PeP VISA sanal kartınızla internette güvenilir alışverişin tadını çıkartabilirsiniz.

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