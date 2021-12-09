Ekonomi Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümüne destek

Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümüne destek

Ekonomi

Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümüne destek

Şehir hastanelerinde kullanılmakta olan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) şehir hastaneleri içerisinde tüm işlemlerin dijital olarak yapılmasını sağlıyor. HBYS ile her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda saklanarak doktorlara ulaştırılıyor.

09 Aralık 2021, Perşembe 13:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Tamamı yerli mühendisler tarafından geliştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Turkcell, hizmet verdiği şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını son teknolojilerle uçtan uca yönetiyor. Aralarında   Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir ve Tekirdağ’ın da olduğu 7 şehir hastanesinde kurulan dijital altyapı üzerinden hastalara hizmet veriliyor. 

Ülkemizin sağlık alanında büyük bir dijital dönüşümden geçtiğine değinen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan inovatif HBYS çözümümüzü önümüzdeki dönemde yurtdışına da ihraç etmeyi planlıyoruz" dedi.

Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Annesinin kuzusu geleceğe BES'le yürüyor
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Mevlana, para ve değerler
Özlem Denizmen
Ekrem Sarısu
TSK personelinin sosyal güvenlik hakları! Sözleşmeli erbaş ve erlerin emekliliği
Ekrem Sarısu
Oral Çalışlar
Bertie, Dublin ve sıradan bir yurttaş gibi…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
530 yıldır birlikteyiz
Hakan Çelik
Erkut Can
Türkiye’nin eli neden bu yavrulara ulaşmıyor?
Erkut Can
Murat Gülderen
Engelleri kaldıran icatlar yolda
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Asgari ücret toplantısı bitti! İşveren asgari ücret için 3100 TL, TÜRK-İŞ ise 3900 TL teklif etti