Tamamı yerli mühendisler tarafından geliştirilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ile Turkcell, hizmet verdiği şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını son teknolojilerle uçtan uca yönetiyor. Aralarında Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Başakşehir ve Tekirdağ’ın da olduğu 7 şehir hastanesinde kurulan dijital altyapı üzerinden hastalara hizmet veriliyor.

Ülkemizin sağlık alanında büyük bir dijital dönüşümden geçtiğine değinen Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Mühendislerimiz tarafından geliştirilen ve hastanelerin dijitalleşmesini sağlayan inovatif HBYS çözümümüzü önümüzdeki dönemde yurtdışına da ihraç etmeyi planlıyoruz" dedi.