Vestel Türkiye'nin dördüncü GSM operatörü oluşumunun söz konusu olmadığını, markanın Türk Telekom altyapısı üzerinden hizmet vereceğini belirtti.

Vestel'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türk Telekom ve Vestel, Ağustos 2018 tarihinde Vestelcell ürününe yönelik iş birliği anlaşması imzalanmıştır. Bu doğrultuda Vestel Venus akıllı telefonlarının satışı Vestelcell mobil iletişim markasıyla Türk Telekom altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bugün haberde iddia edildiği gibi 'Türkiye’nin dördüncü GSM operatörü olunması' gibi bir durum söz konusu değildir. Ayrıca söz konusu haber ajans tarafından gün içinde yayından kaldırılmıştır."







