Türkiye’nin Dünya Kupası Grup Eleme maçları coşkusu 24 Mart Çarşamba Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Hollanda maçı ile başlayacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadele D-Smart 26. Kanal TRT 1’den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Milli Maç Özel programı ise 22.00’de canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyiciyle buluşacak.

Dünya Kupası Eleme Grubu’nda ikinci maçımızda A Milli Takımımız, Norveç deplasmanına çıkacak. 27 Mart Cumartesi saat 20.00’de oynanacak Norveç – Türkiye maçı D-Smart 26. Kanal TRT 1’den canlı yayınlanacak. Maçın ardından Milli Maç Özel programı ise 22.00’de canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

Grup elemelerinde üçüncü karşılaşma ise 30 Mart Salı günü yine Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanacak. Türkiye’nin Letonya’yı konuk edeceği karşılaşma saat 21.45’te D-Smart 85. Kanal TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak. Maçın ardından Milli Maç Özel programı ise 23.45’te canlı yayınla D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta izleyiciyle buluşacak.

Maçlar ve programların tamamı D-Smart GO’dan da canlı izlenebilecek.



