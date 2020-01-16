Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın koordinasyonunda akademik bir ekip tarafından 26 il merkezinde yaşayan 18 yaş üzeri bin kişiyle yapılan araştırma sonucuna göre; Türkiye’de iyiye giden değişimler başlığı altında ilk sırayı ekonomi, askeri güç ve sağlık hizmetleri aldı. Kötüye giden değişimler ise yine ekonomi, işsizliğin artması ve hayat pahalılığı olarak gösterildi. Ankete katılanlara sorulan ‘Türkiye’de yaşamaktan duyduğunuz memnuniyet seviyenizi öğrenebilir miyiz’ sorusuna yüzde 46 ‘çok mutluyum’ ya da ‘mutluyum’ cevabını verirken; 2018’de olduğu gibi yüzde 15 ‘çok mutsuzum’ cevabını verdi.





Diğer sonuçlar

Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 50 iken düşünmeyenlerin oranı da yüzde 49.2. Yargının siyasallaştığını düşünenlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 30.8 iken, 2019’da 38.7’ye yükseldi.

“Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” sorusuna toplumun yüzde 46.5’i ekonomik olarak daha kötüye gittiğini belirtirken, yüzde 19.4’ü hiç etkilenmediği şeklinde cevap verdi. 2018 yılında kendi ekonomik olarak daha kötü durumda görenlerin oranı yüzde 57.1’di.





‘Suriyeliler dönmez’

Halk 2019 yılında terörün ardından işsizlik, hayat pahalılığı ve FETÖ tehdidini Türkiye’nin en önemli sorunları olarak görüyor. Ekonomi ile ilişkilenen sorunlar bir arada değerlendirildiğinde ise işsizlik, hayat pahalılığı ve ekonomik durgunluk toplamda yüzde 46.1 oranla birinci sıraya yerleşiyor. 2016’da radikal bir artış gösteren FETÖ sorunu, 2019’da yüzde 10.5‘e gerileyerek 4. sıraya yerleşti.

Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılarla ilgili ise; 2018’de Suriyeli sığınmacılardan memnun olanların oranı oranı yüzde 13.7 iken, 2019’da bu oran yüzde 12.9’a geriledi. Memnun olmayanların yüzde 51.6’sı memnun olmama sebebi olarak suça meyilli olmalarını gösterdi. Türk halkının yüzde 70.9’u Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderileceğine inanmıyor. Katılımcıların yüzde 86.1’i ise işyerlerinde Suriyeli işçi çalıştırmayacağını dile getirdi.

Her gün gazete okuyanların sayısı yüzde 10.5’ten 9.6’ya gerilerken, gazeteyi internetten okuyanların oranı yüzde 42’ye yükseldi.