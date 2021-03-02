Tekirdağ’daki bir bakır firması, Çin’de fabrikası olan İsviçreli bir firmaya bakır sattı. İki şirket arasında 10 bin ton bakır anlaşması yapıldı. Bakırların gemi ile Ambarlı Limanı’ndan yola çıkması gerekiyordu. İlk sevkiyat denetçi firma eşliğinde haziran ayında başladı. Konteynırlara bakır yüklendi, mühürlendi. Buraya kadar her şey kuralına uygundu ama…

MÜHÜRLERİ KIRIP BAKIRLARI BOŞALTTILAR

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre; Firma sahipleri denetçi gittikten sonra mühürleri kırdı, Bakırlar boşaltılıp, yerine aynı ağırlıkta kaldırım taşları koydu. Son sıra kaldırım taşlarını da bakır renginde boyadılar. Sahte mühür takılı konteynırlar yola çıktı.

8 GEMİ 326 KONTEYNIR

Haziran ayında ilk gemi yola çıktı… İlk gemi Çin’e varmadan peş peşe 7 gemi daha yola çıktı. Toplamda 8 gemi 326 konteynır dolusu kaldırım taşı Çin’e gitti. Her gemi limanından ayrıldığında hesaplara para yattı. 10 bin ton bakır karşılığında toplamda 36 milyon dolar para hesaplara yattı.

SİGORTA POLİÇELERİ DE SAHTE!

İlk gemi vardığında kaldırım taşlarını gören firma dolandırıldığını anlıyor. Sigorta şirketine başvuruyor parasını almak için ancak… firmanın sigorta poliçeleri de sahte çıkıyor.

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13 GÖZALTI

Savcılığa başvuruyorlar. İstanbul Mali Şube ekipleri 4 aylık bir takip yapıyor. 500 saati aşkın güvenlik kamerası inceleniyor. Evraklar inceleniyor, dolandırıcılık tespit ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ’da 4 işyeri 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Firma sahibi ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.