Türkiye’nin en değerli markası yine THY oldu

Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları (THY), 1.6 milyar doları aşan değeriyle ‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ oldu. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın 2021 yılı ‘TURKEY100-Türkiye’nin En Değerli Markaları’ araştırması tamamlandı. Pandemi sürecindeki başarılı yönetim performansıyla Türkiye’yi gururlandıran THY, 2018, 2019 ve 2020’de olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye’nin En Değerli Markası’ oldu.

PANDEMİYE RAĞMEN

20 yıldan daha uzun bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan Brand Finance, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor. Bu yıl da tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin en çok etkilediği sektörlerden biri olan havacılık alanında faaliyet gösteren THY’nin geçen yıllardaki yerini koruyarak üst üste 4’üncü kez bu unvana layık görülmesi önemli bir başarı olarak göze çarptı.

MİLLİ BAYRAK TAŞIYICI

Konuyla ilgili konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Önceki yıllardaki başarımızı pandemi döneminde de sürdürüyor olmaktan ve bir kez daha Türkiye’nin en değerli markası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan büyük THY ailemize teşekkür ediyorum. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcısı olmanın verdiği sorumlulukla ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olmanın gücüyle markamızı daha nice başarılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.



