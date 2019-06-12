Buna göre, Türk Hava Yolları (THY), 1.7 milyar doları aşan marka değeriyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Türkiye’nin en değerlisi’ oldu. Şirketi 1.6 milyar dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası ve 1.3 milyar dolarlık marka değeriyle de Garanti Bankası takip etti.

7 YENİ ŞİRKET

Türkiye’nin en değerli 100 markasının toplam değeri 19.8 milyar dolar oldu. Listeye bu yıl 7 yeni marka dahil olurken, Enerjisa 31, Şok Market 34, Nef İnşaat 35, MLP Sağlık 51, Yataş 61, Avivasa 95 ve Desa Deri 98’inci sıradan listeye girdi. İlk 100’de yer alan markaların değerlerinde en yüksek artış oranı ise yüzde 19 ile Koçtaş’ta oldu. Şirket, bu artışla 49’uncu sıradan 39’uncu sıraya yükseldi.

FUTBOLDA BEŞİKTAŞ

en değerli 50 futbol kulübü listesine giremeyen Türk kulüplerine bakıldığında ise Türkiye sıralamasında Beşiktaş 107 milyon dolarlık marka değeriyle ilk sırada yer aldı. Türkiye’nin en değerli markaları arasında 38’inci sırada bulunan Beşiktaş’ı, 89 milyon dolarlık marka değeriyle Fenerbahçe, 60 milyon dolarla Galatasaray ve 26 milyon dolarla Trabzonspor izledi.