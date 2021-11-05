Peki Tuna Tavus kimdir?

Türkiye'nin en güçlü adamların olan Tavus, 22 yaşında olmasına rağmen insan vücudunun kaldırmakta oldukça zorlanacağı yükleri uğraştığı Spor sayesinde kolaylıkla kaldırabiliyor. Genç sporcu bir oturuşta 10’a yakın orta boy pizzayı ya da 1 tencere pilav ve 1 kilogram tavuğu rahatlıkla tüketebiliyor. 2 metre boyunda olan Tavus’un ağırlığı ise yarışmalara hazırlandığı döneme göre değişkenlik göstermekle birlikte 140-148 kilogram arasında değişiyor. Rekorları Squat 320 kg, Bench Press 240 kg, Deadlift 390 kg şeklinde.