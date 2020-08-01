1- İztuzu Plajı - Dalyan

Eşsiz bir doğa harikası olan plaj 5.4 kilometre uzunluğunda. Ingiliz The Times gazetesinin ‘Avrupa’nın en iyi açık alanı’ olarak ilan ettiği Iztuzu’nun Akdeniz’de bir eşi daha yok. Çam ağaçlarıyla kaplı, dağdan inen nehir ağzına uzanan altın kumlarla kaplı plaj çevresinde hiç yerleşim alanı yok. Bölge, antik kentlerle beraber gezilecek birçok yere sahip.

2- Kumburnu Plajı - Fethiye

Bu plajın fotoğrafları yıllardır Türkiye’nin yurt dışına tanıtım yüzü olarak kullanılıyor. Ölüdeniz’i açık denizden ayıran 500 metre uzunluğundaki bu kum bankı, Alman Bild gazetesinin düzenlediği ankette ‘Dünyanın En Güzel Sahili’ seçilmişti. Fazla söze ne hacet… Hazırlayın plaj çantalarınızı ve Kumburnu’na doğru yola çıkın.

3- Belcekız Plajı - Muğla

Çarşaf gibi denizi, etrafındaki yeşilliği ve incecik kumuyla Belcekız, dünyanın en güzel plajlarından biri olarak gösteriliyor. Milli park statüsündeki plaj, dünyada ‘blue lagoon’ olarak tanınıyor. Plajın sakin sularında yüzerken üzerinizden süzülen rengarenk yamaç paraşütleri rüyada gibi hissettiriyor.

4- Bozcaada Ayazma Plajı-Çanakkale

Bozcaada’nın en çok tercih edilen plajı. Kumu incecik, suyu berrak ve buz gibi... Yüzerken küçük balıklar ayaklarınızın altında geziniyor. Şehir merkezine minibüslerle 15 dakika uzaklığındaki plajda; jet ski, hamburger, banana gibi deniz araçlarına binip harika vakit geçirebilirsiniz. Burası karavan tatili sevenler için de harika bir yer.

5- Panayır İskelesi - Kırklareli

Şehrin en iyi korunmuş koyundaki plaj, 20 metre genişliğe ve 200 metre uzunluğa sahip. Berrak ve temiz koyun diğer kısmı yemyeşil bir ormanla kaplı. Bu koy, henüz keşfedilmemiş olmanın verdiği güzellikle, Karadeniz’in uçsuz bucaksız manzarasıyla sizi büyüleyecek.

6- Sarıgerme Plajı - Muğla

Türkiye’nin en uzun ve en güzel sahillerinden birine sahip bu plaj; tertemiz denizi, havası ve muhteşem doğasıyla her yıl ‘Mavi Bayrak’ ödülü almaya hak kazanıyor. Yerli turistten ziyade yabancı turistlerin de rağbet ettiği plajda çeşitli su sporları yapabilirsiniz. Plajın giriş ve çıkış bölümlerinde duşlar ve tertemiz soyunma kabinleri mevcut.

7- Kalkan Halk Plajı - Antalya

Tam şehrin merkezinde, şaşırtıcı derecede berrak ve turkuaz renkli bir deniz sizleri bekliyor. Sahilin çakıllı yapısından dolayı dalga olduğu zaman bile deniz berraklığını yitirmiyor. Dağdaki kaynak sularını denize taşıyan nehir sayesinde suyu hep buz gibi. Yılın dokuz ayı denize girebileceğiniz bu plajda şezlong ve şemsiye kirası sadece 5 TL.

8- Ilıca Plajı - Çeşme

Altın sarısı kumla kaplı plaj, tam üç kilometre uzunluğunda. Sıcak su kaynakları nedeniyle deniz her daim ılıman. Çocuklu aileler için ideal çünkü denizde uzun süre ilerlemenize rağmen derinleşmiyor. Belediyenin işlettiği büfelerde fiyatlar cep yakmıyor. Plaj, beldenin tam kalbinde olduğu için yürüme mesafesinde her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

9- Özgür Plaj - Bitez

Yarım ay görünümündeki mandalina bahçeleriyle çevrili Bitez Özgür Plajı, uzun bir kumsala sahip. Bitez’in ‘yalısı’ Çökertme Türküsü’nde geçen şu meşhur sahil. 2015’te engelli bireylerin denizden rahatça yararlanabileceği şekilde düzenlendi. Mavi bayraklı bu plaj, Muğla bölgesinin tek engelli plajı olmasıyla da ünlü.

10- Çıralı Plajı-Antalya

Çam ağaçlarıyla kaplı dağların eteğinde, muz ve mandalina kokulu narenciye bahçelerinin gölgesine kurulmuş Çıralı, bungalov tarzı otellerin bulunduğu bir yer. 3.2 kilometre uzunluğundaki plajda tel kafes ile çevrili yerler görürseniz anlayın ki caretta caretta’ların üreme alanındasınız. Sabah erken saatte belki yumurtadan çıkışlarını görebilme şansınız olur.