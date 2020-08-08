Türkiye’nin en güzel bisiklet parkurları

1- Kaputaş – Kaş – Demre

Yeryüzünün eşsiz manzaralarını seyrederek pedal çevirmeyi sevenlerin, vazgeçilmez rotalarından biri Kaputaş-Kaş-Demre oluyor. Bu yolculukta size gökyüzünün maviliği, havanın temizliği, güne yeni uyanmış kuşların cıvıltısı, iyot ve kekik kokuları eşlik edecek. 42 ve 20 km uzunluğunda iki parkura sahip bu rotada, hem yol bisikleti hem dağ bisikleti kullanabilirsiniz. Zamanınız kısıtlı değilse güzergahınızdaki Antiphellos Antik Tiyatrosu’nu, Xanthos Antik Kenti’ni ve Patara Antik Kenti’ni ziyaret edebilirsiniz.

Ülkemizin en güzel bisiklet rotalarından biri Gökçeada’da. Yaklaşık 100 km civarında olan ada turunun en zorlu olanı, 20 km’lik Kuzu Limanı- Tepeköy rotası ile 30 km’lik Kuzu Limanı-Dereköy- Marmararos Şelalesi rotası. Adanın diğer önemli rotaları Kuzulimanı-Kafalos, Dereköy-Gizli Liman ve Kuzu Limanı-Mavikoy rotaları. Eşsiz doğal güzelliklere sahip Rum köyleri Tepeköy, Eski Bademli, Zeytinli, Dereköy ve Kaleköy’ü mutlaka görmelisiniz. Büyüleneceksiniz...

Bakir koyları ve doğal plajlarıyla ünlü Kapıdağ Yarımadası’nın bisiklet rotası, Erdek-Ocaklar-Narlı-Ilhan-Doğanlar-Turan- Ormanlı-Ballıpınar- Çayağzı-Çakıllı-Karşıyaka- Tatlısu-Erdek etaplarından oluşuyor. Deniz kenarından yarımadayı turlamak isterseniz bu parkur, 95 km sonunda, başlangıç noktası olan Erdek’te sona eriyor. “Bu tur yetmedi” diyorsanız, 10 km’lik bisiklet sürüşüyle turu Bandırma’da bitirebilirsiniz.

4- Artvin–Trabzon

Yeşilin her tonu ile Artvin–Trabzon mavinin iç içe geçtiği Artvin –Trabzon karayolunda yapacağınız bisiklet turu, 230 km uzunluğunda. İlk etap 80 km olan Trabzon – Rize arası. Bu rotada pedal çevirirken size, sol tarafınızda Karadeniz, sağ tarafınızda da yemyeşil çay ekili tepeler eşlik edecek. Rize’den Hopa’ya uzanan ikinci parkur 85, Hopa – Artvin parkuruysa 65 km. Hopa’dan Artvin’e giderken, dağların zirvesine ulaşınca kendinizi bulut ve yeşiller arasında başka bir dünyada bulacaksınız.

5- Kapadokya

Ülkemizin bisiklet rotaları içerisinde en çok ilgiyi çeken yerlerin başında Kapadokya geliyor. Hem doğanın büyüsüne hem de zorlayıcı yolların keyfine varabileceğiniz doğal parkurlarla dolu. Sonbaharda düzenlenen Bisiklet Festivali, hem yerli hem de yabancı misafirlere ev sahipliği yapıyor. Kapadokya’nın dik yokuşları keyifli inişleri, engebeli vadileri sımsıcak gün batımı manzaralarıyla sona eriyor. Kapadokya, her rotanın sonunda, bastığınız her pedalın ödülünü fazlasıyla alacağınız eşsiz bir yer.

6- Köyceğiz – Ortaca – Dalaman

2018’de The ECO Trails adıyla projelendirilen uzun mesafeli bisiklet rotası, Muğla’nın bu üç güzel ilçesi sınırları içinde yer alıyor. Köyceğiz’de beş, Ortaca’da dört, Dalaman’da beş olmak üzere sürprizlerle dolu. Bunları birbirine bağlayan ara bölgeleri dahil edersek, yol uzunluğu 700 km’ye ulaşıyor. Bu güzergahın üzerinde, uluslararası standartlara uygun yönlendirme ve işaret tabelaları bulunuyor. Pedal çevirirken göreceğiniz doğal güzellikler size cennete yolculuk yaptığınız hissini verecek.

7- Köprülü Kanyon

Başlangıcından sonuna kadar size müthiş doğal güzelliklerin eşlik edeceği bir parkur. Antalya’ya 90 km mesafedeki Beşkonak’ta başlayan rota, Selge-Delisarnıç- Tazı ile devam edip tekrar Beşkonak’ta sona eriyor. Buradan Selge’ye 11 km yol aldıktan sonra önce sizi Köprüçay, sonra Bozburun kanyon manzarası ve Selge Antik Tiyatro’su karşılıyor. Delisarnıç, Ballıbucak Köprüsü’nü geçip, Tazı Mevkii’ne gelince inanılmaz bir manzarayla karşılaşacaksınız. Nesli tükenmekte olan kızıl akbabaları da görebilirsiniz. Parkur, Beşkonak’ta sona eriyor.

8- Yedigöller

Tamamı orman içinde geçen 76 km’lik rota, Yığılca ilçesinden başlayıp Saklıkent Şelalesi, Hasanlar Barajı, Hasankaya Mağaraları’ndan sonra, Bolu il merkezinde sona eriyor. Bahar ve yaz aylarında yeşil, sonbaharda sarı, yeşil, kahverengi, kızıl başta olmak üzere, gerçek bir renk cümbüşüne dönen bölge, bisikletçileri dünyadan koparıp adeta bir masal alemine götürüyor. Bu dingin ortamda bisiklet sürerken yaprakların rüzgardaki hışırtısı, kulağınıza huzur dolu eşsiz bir müzik ziyafeti çekiyor.

9- Kazımpaşa-Akmeşe-Sapanca

İsviçre’yi hatırlatan muhteşem manzaraların arasında yolculuk etmek istiyorsanız, bu üçlü rota aklınızda bulunsun. 70 km’lik rota Serdivan’dan başlıyor, Çubuklu Köyü’nü geçip Akmeşe’ye doğru pedal çevirirken meşe ağaçları ve yer yer koruluklarla karşılaşacaksınız. Yol boyunca rastlayacağınız kır kahvelerinde çay içip, sıcakkanlı köylülerle sohbet ederek harika doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. Akmeşe’den aşağı indikten sonra Adapazarı-İzmit yoluna bağlanıp, karşınıza çıkacak olan Sapanca Gölü bölgesinde turunuzu tamamlayabilirsiniz.

10- Toroslar

Antalya – Fethiye arasındaki yedi günlük bu rota 323 km. ilk gününüz 60 km’lik Antalya - Çıralı yolunda geçiyor. İkinci gün, Gelidonya Feneri’nden Karaöz’e, oradan da Finike’ye kadar 58 km sürüyor. Üçüncü gün, 48 km’lik Finike ve Avlan Gölü arasında pedal çeviriyorsunuz. Dördüncü gün, Avlan Gölü’nden Elmalı’ya, oradan Gömbe Yaylası’na varıyorsunuz. Bu mesafe 40 km sürüyor. Beşinci gün, Gömbe Yaylası’ndan Saklıkent’e kadar olan mesafe 40 km. Altıncı gün, Saklıkent’ten Kayaköy’e 65 km pedal çeviriyorsunuz ve nihayet yedinci gün, Kayaköy’den Fethiye’ye uzanan 12 km’lik parkur ile turu tamamlamış oluyorsunuz.