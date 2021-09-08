Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 birincisi!
Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2021 yarışmasının birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi.
08 Eylül 2021, Çarşamba 22:57 Son Güncelleme:
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Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.
Miss Turkey 2021 Finalistleri!
1 Kayra Türkoviç
2 Yeşim Toplu
3 Alara Eriç
4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp
6 Tuana Cemre Calban
7 Nil Çukur
8 Sevcan Öksüz
9 Sena Leyla Yavuz
10 Su Bige Korucu
11 Birsu Deniz Aközbek
12 Birsel Buse Kadıoğlu
13 Selin Şahingöz
14 Dilara Korkmaz
15 Başak İlhan
16 Buse Orcan
17 Berfin Ant
18 Mercan Tezcan
19 Bahar Koltuklu
20 Cemrenaz Turhan
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