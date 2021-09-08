Magazin Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 birincisi!

Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 birincisi!

Magazin

Türkiye'nin en güzel kızı belli oldu! İşte Miss Turkey 2021 birincisi!

Türkiye’nin en güzel kızlarının seçildiği Miss Turkey 2021 yarışmasının birincisi belli oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 22:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2021 Finalistleri!

1 Kayra Türkoviç

2 Yeşim Toplu

3 Alara Eriç

4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp

6 Tuana Cemre Calban

7 Nil Çukur

8 Sevcan Öksüz

9 Sena Leyla Yavuz

10 Su Bige Korucu

11 Birsu Deniz Aközbek

12 Birsel Buse Kadıoğlu

13 Selin Şahingöz

14 Dilara Korkmaz

15 Başak İlhan

16 Buse Orcan

17 Berfin Ant

18 Mercan Tezcan

19 Bahar Koltuklu

20 Cemrenaz Turhan

İlgili Haberler
Dilara Korkmaz kimdir? Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz kaç yaşında, nereli?


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
İdo tamam, Lider olmamış
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Yalnızlık tercih mi yoksa zorunluluk mu?
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
6 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
6 Eylül haftasına astrolojik bakış: Yenileniyoruz
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Muhteşemdiniz
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle el ele görüntülendi