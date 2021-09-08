Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.

Miss Turkey 2021 Finalistleri!

1 Kayra Türkoviç

2 Yeşim Toplu

3 Alara Eriç

4 Şira Sahilli5 İlayda Gökalp

6 Tuana Cemre Calban

7 Nil Çukur

8 Sevcan Öksüz

9 Sena Leyla Yavuz

10 Su Bige Korucu

11 Birsu Deniz Aközbek

12 Birsel Buse Kadıoğlu

13 Selin Şahingöz

14 Dilara Korkmaz

15 Başak İlhan

16 Buse Orcan

17 Berfin Ant

18 Mercan Tezcan

19 Bahar Koltuklu

20 Cemrenaz Turhan



