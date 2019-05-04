Türkiye’nin en iyi 15 sahur mekanı

Cumartesi Postası Jürisi, sizlerin keyifli bir ortamda sahur yapabileceği Türkiye’nin en iyi 15 sahur mekanını seçti. Allah kabul etsin.

PIERRE LOTI - İSTANBUL

Tarihi yarımada ve muhteşem Haliç manzarasına karşı sahur yapmak büyük bir ayrıcalık. Bünyesinde tarihi kahve, butik otel ve nargileci bulunan işletmenin kahvaltılık açık büfesinde yok yok. Çorba, ekmek ve meyve çeşitleri büfede sizleri bekliyor. Çay bedava. Kişi başı 60 TL.

NEZİH KEBAP - İSTANBUL

Rumeli Hisarı’ndaki Antep mutfağı sahurda müşterilerine kahvaltı çeşitleriyle hizmet veriyor. Peynir, zeytin ve reçel seçenekleri çok fazla. Hamur işleri, menemen ve patatesli yumurtası ile doyurucu bir kahvaltı sunan mekanda sahur menüsü 68 TL.

KALE CAFE -İSTANBUL

Mekanın İstanbul Boğaz’ı manzarası eşliğinde sunduğu sahur kahvaltıları dillere destan. Peynir çeşitleri, menemen, yumurta çeşitleri, tereyağında pastırma ve bal kaymak gibi geleneksel kahvaltılıkların yanında Cunda Adası’ndan gelen sızma zeytinyağıyla sunulan söğüşü harika. Kişi başı 35 TL.

SULTANZADE SOFRASI - İSTANBUL

Eyüp Camii’nin tam karşısındaki mekan ağırlıklı olarak Hatay, Halep ve Şam mutfağının lezzetlerini sunuyor. Petek balı, dövme üzüm pekmezi, zahter otundan hazırlanan otlu peyniri ve falafeli çok beğeniliyor. Sahurda ise açık büfe kahvaltı sunuluyor. Kişi başı 45 TL.

BOON CAFE – İSTANBUL

Tarihi Çengelköy’de Boğaz’a nazır sahur yapmak isteyenlerin en sevdiği adreslerden biri Boon Cafe. Sahurda serpme kahvaltı veren mekanın menüsünde sahurda olmasını istediğiniz her şey fazlasıyla var. Sınırsız çay seçeneğiyle kişi başı 54 lira.

LOKMA - İSTANBUL

Tarihi Çengelköy’de Boğaz’a nazır sahur yapmak isteyenlerin en sevdiği adreslerden biri Boon Cafe. Sahurda serpme kahvaltı veren mekanın menüsünde sahurda olmasını istediğiniz her şey fazlasıyla var. Sınırsız çay seçeneğiyle kişi başı 54 lira.

BULVAR RESTORAN- MUĞLA

Türkiye’nin en önemli turizm şehri Muğla’da yer alan Bulvar Restoran, bu şehrin klasik mekanları arasında yer alıyor. Sahur için kahvaltı, çorba, ızgara ve sulu yemek seçenekleri sunuyor. Fiyatlar çok uygun. Ortalama kişi başı 30-40 TL.

ÇORBACI YADİGAR – İZMİR

İzmir’in en iyi çorbacılarından biri olan mekan; tuzlama, ayak paça çorbası, kuzu kellesinden yapılan çorbası, lahmacunu ve pide çeşitleriyle çok ünlü. Mekanın üç şubesi de 24 saat açık. Fiks menü yok. Ne yerseniz menü fiyatını ödüyorsunuz.

PAÇACI ŞEMSİ - ANTALYA

Demirciler’deki Paçacı Şemsi Antalya’nın en gözde çorbacısı. Sahur saatlerinde de müşterilerine hizmet veren mekanın otuzdan fazla çorba çeşidi var. Simitli paça ve tavuk çorbası en meşhurları. Fiks menü yok. Çorbalar 15-20 TL arasında. Yaprak döner 25 TL, kuzu tandır 30 TL.

EMİRGAN SÜTİŞ - İSTANBUL

Sahur deyince aklımıza kahvaltı, kahvaltı deyince İstanbullu’ların aklına hemen Emirgan Sütiş gelir. Zengin menüsü, hem sıcak yemek hem kahvaltılık seçenekleri ile Emirgan Sütiş tartışmasız en iyi sahur mekanlarından biri. Fiks menü yok. Verdiğiniz siparişe göre ödeme yapabilirsiniz.

HUQQA – KURUÇEŞME/SARIYER

Muhteşem İstanbul Boğazı manzaralı Huqqa’nın sahur kahvaltısında yumurta ve reçel çeşitleri, peynirler, ekmekler, sucuk, salam, zeytin çeşitleri gibi özel organik lezzetler yer alıyor. Sahur sonrası vaktiniz varsa çeşit çeşit nargilesinden içebilirsiniz. Kişi başı 69 TL.

VAN KAHVALTI - İSTANBUL

Van’ın doğal lezzetlerini Eyüp’teki eşsiz Haliç manzarasına karşı sunan mekan İstanbul’un en gözde kahvaltı mekanlarından biri. Otlu peynir, Van pidesi, cacık, lavaş, tahin pekmez, kaymak ve daha fazlasını içinde bulunduran mekanda serpme kahvaltı kişi başı 40 TL.

BEYKOZ RESTORAN - ANKARA

Çankaya’daki mekan yılın 12 ayı 24 saat açık. Gölbaşı’nda da şubesi olan mekanın tuzlama, işkembe çorbası, kelle paçayla birlikte 20 çeşit sulu yemeği ve 12 çeşit tatlısı var. En çok çorbaları ve hafif sebze yemekleri tercih ediliyor. Fiyatlar kişi başı 50-60 TL.

PASTO – BURSA

Osmangazi’deki mekanın el yapımı bazlaması, bez sucuğu, Trakya peyniri, İspit kuru kaymağı, Gemlik zeytini, Bitlis balı, mıhlama, tavada zahterli Kıbrıs hellimi, 45 çeşit ekşi mayalı ekmeği ve ramazan pidesiyle sunduğu sahur kahvaltısında. Ne yerseniz menü fiyatını ödüyorsunuz.

KÖMÜR - İSTANBUL

Fatih’teki mekanın Osmanlı-Türk mutfağından seçilmiş, 50 çeşit yemekten oluşan geniş bir menüsü var. Kavurma, haşlama, kahvaltı çeşitleri, çorba ve pastırmalı su böreği sahurda en çok tercih edilen yemekler. Fiks menü yok. Ne yerseniz menü fiyatını ödüyorsunuz.

HAZIRLAYAN: BEKİR SAÇAR



