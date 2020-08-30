Kuruçeşme Balık/İstanbul

Boğaz kıyısının en nadide semtlerinden Kuruçeşme’de, denize nazır harika terası olan Kuruçeşme Balık mutfak zenginliği ve pandemi kurallarına uygun titiz servisiyle semtin en gözde balıkçısı. Mezeler günlük ve en taze ürünlerden hazırlanıyor. Levrek marin, tütsülenmiş palamut ve lakerda müdavimlerin vazgeçilmezi. Tereyağlı karides damak çatlatan türden. Kalamarlar yağı emmeden pişiriliyor.

Hamide Köşem Restoran/Bodrum

Ortakent Yahşi Yalısı’nın deniz kenarındaki bu şirin ve sempatik balık lokantasını köyün yerlisi olan Hamide Karakaş ve oğlu işletiyor. Beldenin en köklü lokantasının mezeleri ve zeytinyağlıları müthiş. Tamamı kendi bahçelerinde yetişen, sebzelerle hazırlanan salatalara bayılacaksınız. Deniz kıyısında ağaçlar altında püfür püfür esintiyle mehtaba karşı keyifli bir akşam yemeği yemek istiyorsanız, aradığınız yer tam da burası. Rezervasyon yaptırmadan giderseniz yer bulamayabilirsiniz.

Sait/Bodrum

Bodrum’un en tanınan balık lokantası Sait, çeyrek asırlık tecrübesiyle damak tadına düşkün olanların gözdesi. Bodrum’da iki şubesi olan mekanın menüsü çok ama çok zengin. Balıklar, Bodrum yöresine özel hardal ve turp otu başta olmak üzere mevsimlik otlarla lezzetlendiriliyor. Mekanın mezelerinden; kurutulmuş domates, haydari, fava, enginar kalbi, çiroz, ezmeler, atom, köpoğlunu mutlaka tatmalısınız. Ayrıca et yemek isteyen misafirler için de bir bölüm var.

5- Trilye/Ankara

Gaziosmanpaşa’da eski taş villa, sera ve yazlık bahçesinde konuklarını ağırlayan restoranın bahçesi vişne, kayısı ve elma ağaçlarıyla dolu. İspanya’nın meşhur paella’sı, Amerika’nın deniz kabukluları çorbası, Belçika’nın midye marinatası işletmenin özel lezzetlerinden bazıları. Tatlı-ekşi soslu karides, kalamar tava ve morina balığından yapılmış balık pastırması ise muhteşem. Londra’daki Summit of Leaders kuruluşu tarafından ‘En İyi İşletme’ ödülüne layık görülen Trilye, son olarak Uluslararası Sokrat Komitesi’nden de ödül aldı.

Hanımeli Restoran/ İstanbul

Karadeniz’in sahil köyü Karaburun’daki Hanımeli; samimi, salaş ve lezzetleriyle baş döndüren bir aile işletmesi. Bu mekanı diğer balıkçılardan ayıran en büyük özelliği, dünyada kalkanı tandırda yapan tek yer olması. Kalkandan sonra mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden bir de fırında sosla pişirilerek servis edilen ıstakoz. Mekan, deniz mahsulleriyle olduğu kadar harika kahvaltısıyla ünlü. Kahvaltılık ve salatalık sebzeler kendi bahçelerinde organik olarak yetiştiriliyor.

Antalya Balık Evi

Doğu Garajı’nda 1966’da açılan lokanta geçtiğimiz yıllarda Lara’ya taşındı. 5 bin metrekarelik cennet gibi muhteşem bahçesinde aynı anda 600 misafiri ağırlayabilen mekanın bir de yarı olimpik havuzu var. Tablo gibi görkemli Akdeniz manzarasına sahip lokantanın spesiyalleri arasında; ıstakoz, Girit usulü ahtapot ızgara, kalamar şiş ve yengeç dolma var. Tuzda balık, sütte balık, canlı ıstakoz da isteğe göre pişiriliyor. Haftanın yedi günü 11:00-24:00 saatleri arasında açık.

Melengeç/Bodrum

Ege ve Akdeniz’in lezzetli balık çeşitleri, mezeleri ve salatalarıyla Bodrum’un sembolü olan Gümüşlük’ün meşhur balık lokantası Melengeç, 2018’de ikinci şubesini Türkbükü’nde açtı. Defne yaprakları gölgesinde, su kabaklarıyla dekore edilmiş, denizin üzerindeki bir iskelede hizmet veren mekan, tabağınıza gelen lezzetleri semt pazarından alınan taze ürünlerle hazırlanıyor. Geleneksel lezzetlerin dışında mekanın kendine özgü yaptığı karides mantı, kalamar köftesi, sarımsaklı levreği, ıstakoz, karides ve balık mezelerini mutlaka tatmalısınız.

Ferdi Baba/Alaçatı

Otoriteler tarafından Türkiye’nin en iyi balık restoranlarından biri olarak gösterilen Ferdi Baba’nın Alaçatı Yat Limanı, Çeşme Marina ve Köyiçi olmak üzere üç şubesi var. Mevsimine göre balığın, kalamarın, ahtapot ve karidesin en taze ve lezzetlisini misafirlerine sunan işletmenin menüsünde 20’yi aşan mezesi ve ara sıcağı var.

Yengeç/Urla

Urla İskelesi’nde 2008 yılından açılan Yengeç, 1860 yılından kalma taş bir binada faaliyet gösteriyor. 100’ü aşkın meze çeşidi, 20’ye yakın balık çeşidi, kendine has mezeleri ve ara sıcaklarıyla ünlü. Tam bir meze cenneti olan bu işletmede sunulan balık çeşitleri, mevsim koşullarına göre farklılık gösteriyor. Mürekkepli kalamar, asma yaprağında balık, acılı patlıcanlı kalamar dolması, cevizli kabak kavurma, Girit ezme, ayvalı ısırgan, şevketi bostanlı levrek damaklara ziyafet çekiyor. Masa sayısı az olduğu için özellikle hafta sonları yer bulmakta zorlanabilirsiniz.

Azur/İstanbul

Şimdilerde her şeyin yeni nesli çok moda. Azur da yeni nesil balık lokantalarının en yenisi. İki yıl önce açılmasına rağmen Türkiye’nin en iyi balık lokantaları arasına girmeyi başardı. Yeniköy’de, Boğaz’a sıfır, iki katlı bir mekanda hizmet veren Azur, aynı anda 300 kişiye hizmet verebiliyor. Soğuk sunum ıstakoz, avokadolu ceviz ezme, bademli zaho, sebzeli baharatlı Çerkez mezesi, körpe kalamar ve kaşık paella gibi lezzetler ise menüde dikkat çeken diğer alternatiflerden.

Deniz Restoran/İzmir

‘Denizden Gelen Lezzet’ sloganıyla 1981’den bugüne hizmet veren işletme 1. Kordon’un en güzel manzarasına sahip. “Denizden babam çıksa yerim” diyen Egelilerin vazgeçilmezi olan işletmenin deniz ürünleri günlük olarak Çeşme, Ayvalık ve Didim’den geliyor. Kışın 150 ve 50 kişilik iki salonda misafirlerini ağırlayan mekan, yaz aylarında misafirlerini deniz manzaralı 200 kişilik bahçesinde ağırlıyor. Jürimiz tuzda ya da buharda levreği, şevketi bostanı, kabak çiçeği dolmasını, lakerdayı, favayı ve kalamar tavayı tatmanızı öneriyor.

Lacivert/ İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Asya yakasındaki ayağının hemen altında, Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız İkiz Yalı’da, 1999’da açılan Lacivert, İstanbul’un en gözde balık restoranlarından biri. Bozcaada ıstakozu, akya balığı carpaccio, Ege aromalı ahtapot, karabiga karidesi, rezeneli levrek marina, kalamar tava, mücver, siyah mercimek salatası, roka salatası ve semiz otu salatasını tavsiye ediyoruz.

13- Kıyı/ Tarabya

İstanbul’da balık lokantası denince akla gelen ilk isimlerden biri Kıyı olur. Tereyağında karides, kalamar tava, gümüş kızartma ve asma yaprağına sarılı sarıkanat mekanın en beğenilen ürünlerinden. Kıyı’da her an cemiyet, iş ve şov dünyasının ünlülerinden biriyle karşılaşabilirsiniz.

Park Fora/İstanbul

Kuruçeşme sahilindeki Park Fora’nın, menüsünde geleneksel mezelerin ve ara sıcakların yanında değişik mutfak lezzetleri de var. Lokantanın spesiyalleri; sütte balık, beğendi yatağında iri karides ve kalkan tandır. Şarap soslu ahtapot, tuzda balık, pisi meuniere, dil kardinal ve fırında şarap soslu balık mekanın en tercih edilen lezzetleri.

BONUS

15- Garo’s-Türkbükü/Bodrum

16- Theo’s/Cunda

17- Park Balık/Çekmeköy

18- Cihangir Sur Balık/İstanbul

19- Bebek Balıkçısı/İstanbul,

20- Balıkçı Yılmaz/Rumeli Kavağı