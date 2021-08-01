Antalya

Antalya’da, Gazipaşa’dan Kalkan’a kadar uzanan sahil şeridinde 222 dalış noktası var. Dalışlar burada 12 ay boyunca devam ediyor. Kaleiçi Yat Limanı açığındaki, ‘Sosyete Batığı’ olarak bilinen St. Didier gemisine ait batık, dalış için en rağbet gören yer. Finike’deki Gök Mağarası ve Gelidonya Antik Batığı da turistik dalış noktaları arasında. Kekova’nın güney kesiminde 31, Kaş bölgesinde ise 28 dalış noktası var. Kalkan’daki en popüler dalış noktaları; Kalakar Köyü, Yeşilköy Koyu, Yılan Adası, Sıçan Adası, Öksüz Ada, Sakarya Batığı, Frenk Koyu ve Kalkan Koyu.

Çeşme

Çeşme, yalnız tatilciler ve sörf tutkunlarının değil dalmak isteyenlerin de en önemli duraklarından biri. Çeşme’de çok farklı dalış rotaları var. Su altı mercan ve süngerlerle süslenmiş ‘Gülümseyen kayalar’, kimi zaman nazlı nazlı süzülerek yanınızdan geçen çipuralar, eşkinalar, karagözler, sinaritler, lipsozlar, sübyelerle dolu koca bir gizli dünya sizi bekliyor. Çeşme’de önemli 16 dalış noktası var. ‘Monem’i ve ‘Yatak Odası Mağarası’nı mutlaka görmelisiniz. Diğer önemli dalış noktaları ise; Ayrık Taş, No Name, 88 Taşları, Patlayan Taş, Ildır Mağaraları, Teke Dağı, Ildır Taş Adalar, Paşalimanı Taşlıklar, Boğaz Adası, Deve Taşları, Madonna, Galer, Tektaş, Riko, Mengene ve Göbektaşı.

Hatay

Hatay, su altı zenginliği ile gerçek bir cazibe merkezi. Samandağ sahili efsaneleri, su altı canlılık yapısı ve Kızıldeniz’e olan benzerliğiyle son yıllarda dalış turizminin gözdesi oldu. Su altında irili ufaklı 130 civarında mağara ve bacanın bulunduğu bölge, aynı zamanda deniz kaplumbağalarının da yumurtlama alanı. Vatozların yoğun olarak görüldüğü ve ‘Vatoz Tarlası’ olarak adlandırılan alan, Samandağ bölgesinde bulunuyor.

Çanakkale

Tarihi dokusunu, su altı güzellikleriyle birleştiren Çanakkale Boğazı, İstanbul’a yakınlığıyla da dalış tutkunları için seçenek oluyor. 33 batığa sahip olan boğazın serin sularında gezinirken, top mermilerine rastlayabilirsiniz. Bu batıklar arasında su arıtma gemisi batığı, Lundy batığı, Gana batığı da bulunuyor.

Sakaryabaşı / Eskişehir

Eskişehir’de, Sakarya Nehri’nin doğduğu yer olan Sakaryabaşı’nda, yaz-kış su sıcaklığı 18-21 derece arasında seyrediyor. Nehir, içinde birçok canlıyı barındırıyor. En çok sazan, yayın balığı, alabalık ve endemik karidesler yaşıyor. Nehrin en popüler dalış noktaları; Karaburgu, Kırkkız, Gökgöz ve Başkurt.

Van Gölü

Van Gölü kıyıları birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış. 600 bin yıllık bir geçmişi olan gölün en derin yeri 451 metre. Suyu sodalı ve tuzlu olan Van Gölü’nde kaya benzeri mikrobiyalitler, sanat eseri kadar etkileyici. Su altındaki Selçuklu mezar taşları ve Akdamar isimli batık bir şilep en gözde dalış noktaları arasında.

Giresun / Ordu

Karadeniz Bölgesi’nde yerin üstü yemyeşil bir cennetken, denizin payına ne düşmüş diye merak ediyorsanız rotanızı Giresun ve Ordu’ya çevirin. Ordu’nun Perşembe ilçesinde Hoynat Adası, Yason Burnu, Aktaşlar ve Dedeoğlu Mevkii, Altınordu ilçesinde ise Liman ve Bozukkale’de dalabilirsiniz.