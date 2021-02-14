Türkiye'nin en iyi DJ'leri seçti! En romantik akşam için en iyi aşk şarkıları
Sevgililer Günü geldi çattı! Mum ışığındaki romantik ‘Sevgililer Günü’ kutlamaları artık evlerde yapılacak. Aşkı, sevgiyi dile getirmenin en doğru yolunun romantik şarkılardan geçtiğini bilen ünlü DJ’ler, bu özel gün için sizlere buram buram aşk kokan, harika şarkılarla dolu süper bir liste hazırladı. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr
14 Şubat 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
OZAN DOĞULU
ARANJÖR-DJ
TÜRKÇE:
1. Sezen Aksu - Geri Dön
2. Kenan Doğulu - Bugünüm Sensiz Geçti
3. Çelik - Hercai
YABANCI:
1. Whitesnake - Is This Love
2. Stevie Wonder - For Your Love
3. Toto- I’ll Be Over You
MERT LEVENT
DJ
TÜRKÇE:
1. Seher Çelik - Hayat
2. Kalben - Haydi Söyle
3. Belkıs Özener - Damarımda Kanımsın
YABANCI:
1. Renee Renato - Save Your Love
2. Peppino Di Capri - Roberta
3. Paul Anka - You Are My Destiny
ERDİNÇ ERDOĞDU
DJ
TÜRKÇE:
1.Gülçin Ergül - Sevdanın Yolları
2. Melodi Atasoy - Zehirli Aşk
3. Fikret Kızılok - İki Parça Can
YABANCI:
1. The Strumbellas - Spirits
2. Pauline Croze - La Rua Madureira
3. Maria de Barros - Caresse Moin
MERT HAKAN
DJ
TÜRKÇE:
1. Hande Yener - Hasta
2. Tarkan - Kış Güneşi
3. Sezen Aksu - Vazgeçtim
YABANCI:
1. Celine Dion - The Power Of Love
2. Mariah Carey - Without You
3. Bon Jovi - Always
HAKAN KABİL
DJ
TÜRKÇE:
1. Aşkın Nur Yengi - Sevgiliye
2. Kenan Doğulu - Aşkkolik
3. Sezen Aksu - Canımsın Sen
YABANCI:
1. Barry White - It’s Only Love Doing It’s Thing
2. Depeche Mode - Somebody
3. Ray Lamontagne - You Are the Best Thing
DOĞUŞ ÇABAKÇOR
DJ
TÜRKÇE:
1. Yalın - Deva Bize Sevişler (Doğuş Çabakçor Remix)
2. Kalben - Sadece
3. Melis Sökmen - Deli Mavi
YABANCI:
1. Sting - Shape Of My Heart
2. Sebastien Tellier - La Ritournelle
3. Santana - Maria Maria
DAVID ŞABOY
DJ
TÜRKÇE:
1.Kenan Doğulu - Dön Gel (Akustik versiyon)
2. Ajda Pekkan- Üç Kalp
3. Ayşegül Aldinç & Gökhan Türkmen - Durum Leyla
YABANCI:
1.James Blunt - You’re Beautiful
2. Ed Sheeran & Beyonce - Perfect
3. Al Green - Let’s Stay Together
UĞURCAN KAYA
DJ
TÜRKÇE:
1. Ajda Pekkan - Yeni Bir Gün Doğdu Bize
2. Lejla Jusic - Sevemez Kimse Seni
3. Sezen Aksu - Erkek Güzeli
YABANCI:
1. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon
2. Charles Aznavour - She
3. Chantons - La Vie En Rose
ENGİN YELKENCİ
DJ
TÜRKÇE:
1. Ajda Pekkan - Sensiz Yıllarda
2. Sezen Aksu - Kaç Yıl Geçti Aradan
3. Nilüfer - Dönsen Bile
YABANCI:
1. Andy Williams - Can’t Take My Eyes Off You
2. Barry White - Can’t Get Enough Of Your Love Baby
3. Hi Gloss - You'll Never Know
CAN HATİPOĞLU
DJ
TÜRKÇE:
1. Mehmet Erdem - Olur Ya
2. Gündoğarken - Sen Benim Şarkılarımsın
3. Nilüfer & Teoman - Sensiz Olmaz
YABANCI:
1. Barry White - Just The Way You Are
2. Bill Whithers - Just The Two Of Us
3. Vanessa Williams - Betcha Never