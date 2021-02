OZAN DOĞULU

ARANJÖR-DJ

TÜRKÇE:

1. Sezen Aksu - Geri Dön

2. Kenan Doğulu - Bugünüm Sensiz Geçti

3. Çelik - Hercai

YABANCI:

1. Whitesnake - Is This Love

2. Stevie Wonder - For Your Love

3. Toto- I’ll Be Over You

MERT LEVENT

DJ

TÜRKÇE:

1. Seher Çelik - Hayat

2. Kalben - Haydi Söyle

3. Belkıs Özener - Damarımda Kanımsın

YABANCI:

1. Renee Renato - Save Your Love

2. Peppino Di Capri - Roberta

3. Paul Anka - You Are My Destiny

ERDİNÇ ERDOĞDU

DJ

TÜRKÇE:

1.Gülçin Ergül - Sevdanın Yolları

2. Melodi Atasoy - Zehirli Aşk

3. Fikret Kızılok - İki Parça Can

YABANCI:

1. The Strumbellas - Spirits

2. Pauline Croze - La Rua Madureira

3. Maria de Barros - Caresse Moin

MERT HAKAN

DJ

TÜRKÇE:

1. Hande Yener - Hasta

2. Tarkan - Kış Güneşi

3. Sezen Aksu - Vazgeçtim

YABANCI:

1. Celine Dion - The Power Of Love

2. Mariah Carey - Without You

3. Bon Jovi - Always

HAKAN KABİL

DJ

TÜRKÇE:

1. Aşkın Nur Yengi - Sevgiliye

2. Kenan Doğulu - Aşkkolik

3. Sezen Aksu - Canımsın Sen

YABANCI:

1. Barry White - It’s Only Love Doing It’s Thing

2. Depeche Mode - Somebody

3. Ray Lamontagne - You Are the Best Thing

DOĞUŞ ÇABAKÇOR

DJ

TÜRKÇE:

1. Yalın - Deva Bize Sevişler (Doğuş Çabakçor Remix)

2. Kalben - Sadece

3. Melis Sökmen - Deli Mavi

YABANCI:

1. Sting - Shape Of My Heart

2. Sebastien Tellier - La Ritournelle

3. Santana - Maria Maria

DAVID ŞABOY

DJ

TÜRKÇE:

1.Kenan Doğulu - Dön Gel (Akustik versiyon)

2. Ajda Pekkan- Üç Kalp

3. Ayşegül Aldinç & Gökhan Türkmen - Durum Leyla

YABANCI:

1.James Blunt - You’re Beautiful

2. Ed Sheeran & Beyonce - Perfect

3. Al Green - Let’s Stay Together

UĞURCAN KAYA

DJ

TÜRKÇE:

1. Ajda Pekkan - Yeni Bir Gün Doğdu Bize

2. Lejla Jusic - Sevemez Kimse Seni

3. Sezen Aksu - Erkek Güzeli

YABANCI:

1. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon

2. Charles Aznavour - She

3. Chantons - La Vie En Rose

ENGİN YELKENCİ

DJ

TÜRKÇE:

1. Ajda Pekkan - Sensiz Yıllarda

2. Sezen Aksu - Kaç Yıl Geçti Aradan

3. Nilüfer - Dönsen Bile

YABANCI:

1. Andy Williams - Can’t Take My Eyes Off You

2. Barry White - Can’t Get Enough Of Your Love Baby

3. Hi Gloss - You'll Never Know

CAN HATİPOĞLU

DJ

TÜRKÇE:

1. Mehmet Erdem - Olur Ya

2. Gündoğarken - Sen Benim Şarkılarımsın

3. Nilüfer & Teoman - Sensiz Olmaz

YABANCI:

1. Barry White - Just The Way You Are

2. Bill Whithers - Just The Two Of Us

3. Vanessa Williams - Betcha Never