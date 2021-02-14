Pazar Postası Türkiye'nin en iyi DJ'leri seçti! En romantik akşam için en iyi aşk şarkıları

Türkiye'nin en iyi DJ'leri seçti! En romantik akşam için en iyi aşk şarkıları

Pazar Postası

Türkiye'nin en iyi DJ'leri seçti! En romantik akşam için en iyi aşk şarkıları

Sevgililer Günü geldi çattı! Mum ışığındaki romantik ‘Sevgililer Günü’ kutlamaları artık evlerde yapılacak. Aşkı, sevgiyi dile getirmenin en doğru yolunun romantik şarkılardan geçtiğini bilen ünlü DJ’ler, bu özel gün için sizlere buram buram aşk kokan, harika şarkılarla dolu süper bir liste hazırladı. Bekir Saçar / bekir.sacar@posta.com.tr

14 Şubat 2021, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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OZAN DOĞULU

ARANJÖR-DJ

TÜRKÇE:

1. Sezen Aksu - Geri Dön

2. Kenan Doğulu - Bugünüm Sensiz Geçti

3. Çelik - Hercai

YABANCI:

1. Whitesnake - Is This Love

2. Stevie Wonder - For Your Love

3. Toto- I’ll Be Over You

MERT LEVENT

DJ

TÜRKÇE:

1. Seher Çelik - Hayat

2. Kalben - Haydi Söyle

3. Belkıs Özener - Damarımda Kanımsın

YABANCI:

1. Renee Renato - Save Your Love

2. Peppino Di Capri - Roberta

3. Paul Anka - You Are My Destiny

ERDİNÇ ERDOĞDU

DJ

TÜRKÇE:

1.Gülçin Ergül - Sevdanın Yolları

2. Melodi Atasoy - Zehirli Aşk

3. Fikret Kızılok - İki Parça Can

YABANCI:

1. The Strumbellas - Spirits

2. Pauline Croze - La Rua Madureira

3. Maria de Barros - Caresse Moin

MERT HAKAN

DJ

TÜRKÇE:

1. Hande Yener - Hasta

2. Tarkan - Kış Güneşi

3. Sezen Aksu - Vazgeçtim

YABANCI:

1. Celine Dion - The Power Of Love

2. Mariah Carey - Without You

3. Bon Jovi - Always

HAKAN KABİL

DJ

TÜRKÇE:

1. Aşkın Nur Yengi - Sevgiliye

2. Kenan Doğulu - Aşkkolik

3. Sezen Aksu - Canımsın Sen

YABANCI:

1. Barry White - It’s Only Love Doing It’s Thing

2. Depeche Mode - Somebody

3. Ray Lamontagne - You Are the Best Thing

DOĞUŞ ÇABAKÇOR

DJ

TÜRKÇE:

1. Yalın - Deva Bize Sevişler (Doğuş Çabakçor Remix)

2. Kalben - Sadece

3. Melis Sökmen - Deli Mavi

YABANCI:

1. Sting - Shape Of My Heart

2. Sebastien Tellier - La Ritournelle

3. Santana - Maria Maria

DAVID ŞABOY

DJ

TÜRKÇE:

1.Kenan Doğulu - Dön Gel (Akustik versiyon)

2. Ajda Pekkan- Üç Kalp

3. Ayşegül Aldinç & Gökhan Türkmen - Durum Leyla

YABANCI:

1.James Blunt - You’re Beautiful

2. Ed Sheeran & Beyonce - Perfect

3. Al Green - Let’s Stay Together

UĞURCAN KAYA

DJ

TÜRKÇE:

1. Ajda Pekkan - Yeni Bir Gün Doğdu Bize

2. Lejla Jusic - Sevemez Kimse Seni

3. Sezen Aksu - Erkek Güzeli

YABANCI:

1. Frank Sinatra - Fly Me To The Moon

2. Charles Aznavour - She

3. Chantons - La Vie En Rose

ENGİN YELKENCİ

DJ

TÜRKÇE:

1. Ajda Pekkan - Sensiz Yıllarda

2. Sezen Aksu - Kaç Yıl Geçti Aradan

3. Nilüfer - Dönsen Bile

YABANCI:

1. Andy Williams - Can’t Take My Eyes Off You

2. Barry White - Can’t Get Enough Of Your Love Baby

3. Hi Gloss - You'll Never Know

CAN HATİPOĞLU

DJ

TÜRKÇE:

1. Mehmet Erdem - Olur Ya

2. Gündoğarken - Sen Benim Şarkılarımsın

3. Nilüfer & Teoman - Sensiz Olmaz

YABANCI:

1. Barry White - Just The Way You Are

2. Bill Whithers - Just The Two Of Us

3. Vanessa Williams - Betcha Never

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