Graffiti, Freestyle ve Breakdance yarışmalarıyla başlayıp sonrasında Ceza, Massaka, Yener Çevik, Anıl Piyancı, Ayben, Cash Flow, Istanbul Trip, Kamufle, Sansar Salvo, Önder Şahin & Sayedar, Çağrı Sinci, Muşta, Merdiven Crew, Janset Music, Baneva, Nosta, Bossy, Yase, Fybertest, Set & Erman ve Alaturka Mavzer gibi Türkiye'nin en önemli rap sanatçıları sahne alacak.