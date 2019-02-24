DAVRAZ/ ISPARTA

Özellikle Akdeniz olmak üzere tüm Türkiye’den ziyaretçisi olan ve Türkiye’nin en önemli kayak merkezleri arasında sayılan Davraz, normalde Ocak ayında açılırken, bu sene yoğun kar yağışı nedeniyle Aralık’ta açıldı.

Ilgaz / Kastamonu

Kastamonu ile Çankırı arasındaki kayak merkezine, günübirlik veya konaklamalı turlar bulabilirsiniz. Aralık’ta açılışını yapan kayak merkezine Nisan’a kadar gitme şansınız var. Bulunduğu alan ve çevresi göknar ormanlarıyla kaplı olan kayak merkezine gitmişken Ilgaz Milli Parkı’nı ziyaret etmeyi unutmayın.

Saklıkent / Antalya

Antalya gibi sıcak bir şehirde bulunduğu için geç açılıp, erken kapanan bu kayak merkezi Aralık sonunda açılıyor ve Mart’ta kapanıyor. Farklı pistlerin bulunduğu bu kayak merkezi hem acemilere hem de profesyonellere hitap ediyor.

Erciyes/ Kayseri

Erciyes, 2018’de kayak sezonuna 16 Aralık’ta başladı. Yaz boyunca yapılan çalışmalarla kayak merkezi tesislerinin bakımları tamamlanmıştı. Açılış, kar yağışı ve suni kar makineleri desteğiyle yapılan çalışmalarla 45 santimetre kar kalınlığına ulaşıldıktan sonra yapıldı.

Kartalkaya / Bolu

20 Aralık’ta sezonu açan Kartalkaya’yı 20 Mart’a kadar tercih edebilirsiniz. Konaklama için de Kartalkaya’yı seçecek olanların tarihlerini iyi belirlemeleri ve kesinlikle rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Çünkü oldukça yoğun olan bir kayak merkezi burası.

Cıbıltepe/ Kars

2018- 2019 sezonunun açılışını 8 Aralık’ta yapan bu kayak merkezi; Kars il merkezine 54, havalimanına ise 50 km uzaklıkta. Şehre, Doğu Ekspresi ile harika manzaraları izleyerek ulaşabileceğiniz gibi uçakla ulaşmanız da mümkün.

Palandöken / Erzurum

Türkiye’nin en önemli kış turizm duraklarından biri olan Palandöken, 6 ay boyunca kayak yapılabilen bir yer. 1 Aralık’ta açılış yapan kayak merkezi, bu açılışı havai fişekler ve meşaleli kayak gösterileriyle gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sene yapılan otopark, özel ring araçları, kafeterya, bungalov evler, sıcak ve soğuk içecek istasyonları gibi sosyal tesislerin inşası ve pistlerin geliştirilmesi gibi yenilemeler sayesinde bu yıl 1 milyon turist hedefleniyor.

Kartepe / Kocaeli

İstanbul, Sakarya ve Yalova’ya yakınlığından dolayı çokça tercih edilen kayak merkezi, kayak ve snowboard yapmak isteyenlerin uğrak noktası. Ayrıca doğa aşıklarını da doğa yürüyüşü, kuş gözlemciliği ve yamaç paraşütü gibi aktiviteler yapmaya çağırıyor. Aralık’ta açılan kayak merkezine gitmek için en güzel zamanın Şubat olduğu söyleniyor.

Uludağ /Bursa

Kış ve kar tatili denince akıllara gelen ilk durak Uludağ. 14 Aralık’ta açılış yapan kayak merkezi, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birini oluşturuyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir marka olan Uludağ Kayak Merkezi, İstanbul’a yakınlığından dolayı en fazla İstanbullular tarafından tercih edilse de tüm dünyadan ziyaretçileri var.

Zigana / Gümüşhane

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaşmasıyla 15 Aralık’ta açılışı yapılan kayak merkezi özellikle hafta sonları bölgede yaşayanların akımına uğruyor. Size en yakın kayak merkezini, isterseniz de daha değişik bir deneyim için hiç gitmediğiniz bir kayak merkezini tercih edin. Ama bizim önerimiz bu kışı kayak yapmadan geçirmeyin.

Hazırlayan Derya KARAYAĞIZ TAHMAZ

derya.karayagiz@posta.com.tr







