Türkiye’nin en iyi şekerlemecileri

ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR

Başta şekerleri olmak üzere badem ezmesi, madlen çeşitleri, helva ve baklava çeşitleriyle bir dünya markası olan mekan tam 243 yaşında! Maltalı ressam Amadeo Preziosi’nin Ali Muhiddin Hacı Bekir’i yaptığı ‘Bekir Efendi’ tablosu şimdi Louvre Müzesi’nde sergileniyor.

HİCİPOĞLU ŞEKERLEME

Hicipzade Mustafa Efendi, 255 yıl önce I. Mahmud’un helvacıbaşılığından ayrıldıktan sonra Eminönü’nde açtığı dükkan hâlâ aynı yerinde duruyor. Çeşit çeşit şekerleri, lokumları, lohusa şerbeti, tahin helvası ve gül reçeli çok meşhur.

ŞEKERCİ HAFIZ MUSTAFA

156 yıl önce akide şekeri üretimiyle adından söz ettiren işletme, aynı zamanda kahvaltıların vazgeçilmezi poğaçanın da mucidi. Şekercilik ve tatlıcılık alanında Avrupa’da 11 madalya kazanan dükkandaki bazı özel şekerleme çeşitlerini başka hiçbir yerde bulmazsınız.

NİYAZİ EFENDİ

1907’de Beyoğlu’nda açılan şekerleme dükkanında yok yok. Türkiye’deki ilk bademli-kaymaklı lokumu yapan yer de burası. Yeşil elmalı, safran fıstıklı, damla sakızlı, kahveli, karpuz-fıstıklı lokumları gibi cezeryesi de dillere destan.

TARİHİ GALATA ŞEKERCİSİ

Galata’nın arka sokaklarındaki bu butik işletmede akide şekerinin her türlü halini bulabilirsiniz. Susamlı, limonlu, çilekli, bergamotlu, naneli, kızamıklı, krikri, tarçınlı, fındıklı, janjanlı ve kaynana akide şekerlerinin Avrupa’dan bile alıcıları var.

ŞEKERCİ CAFER EROL

213 senedir kaliteden ödün vermeden enfes tatlar üretmeye devam ediyor. Akide şekerleri, meyveli jöleleri, elma ve mevlit şekerleri mekanın medarı iftiharı. Kestane şekeri, şekerpare, tulumba, Fatih sarması ve badem tatlısı da bonus olsun.

ALTAN ŞEKERLEME

155 yıldır Eminönü’nde aynı adreste hizmet veren tarihi dükkanın portakallı, muzlu, şeftalili, susamlı, limonlu ve kahveli şekerleri çok beğeniliyor. Helva, çikolata, pekmez, draje ve envaiçeşit lokumlarını yiyen bir daha yemek istiyor.

CEMİLZADE

Bestekâr Udi Cemil Bey’in, henüz 16 yaşında Şehzadebaşı’nda açtığı şekerci dükkanı, bugün 137 yaşında. Fındıklı ve güllü lokumları enfes. Hindistan cevizli, meyveli, fıstıklı badem ezmesi ise süper! Susamlı, tarçınlı, naneli, limonlu ve kahveli akide şekerlerinin tadı damağınızda iz bırakacak.

ÖZSOY ŞEKERLEME

Küçükpazar’daki bu minik dükkan, en leziz şekerli tatlıları 78 senedir müşterilerine sunuyor. Lokum, helva, ezme ve çikolataları müthiş! Katkısız şeker pancarıyla ürettikleri akide, mevlit, Mevlânâ ve nane şekerlerini mutlaka tatmalısınız.

ÜÇ YILDIZ ŞEKERLEME

94 yaşındaki bu işletme, yalnız şekerlemeleriyle değil badem ezmesi ve Antep fıstıklı ezmesiyle de çok meşhur. Kahvaltıya düşkünseniz gül, ayva, portakal, ağaç çileği ve vişne başta olmak üzere onlarca çeşit meyve reçellerinin tadına bakmanızı öneririz.

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Karaköy Güllüoğlu-İSTANBUL

Hacı Bozan Oğulları-İSTANBUL

Cemil Baba-İZMİR

Ağam Baklava-İZMİR

Hacıbaba Baklava-ANKARA

Hacı Hasan Oğulları-BURSA

Emmoğlu Baklava-HATAY

İmam Çağdaş-GAZİANTEP

Üstüneller Baklava-ŞANLIURFA

Seç Baklava-ADANA

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