URAP 2020-2021 Türkiye sıralamasında 166 üniversite yer aldı. Üniversitelerin 110’u devlet, 56’sı vakıf üniversitesi oldu. Sıralamada Hacettepe Üniversitesi ilk sırada yer aldı. Hacettepe’yi ODTÜ, İTÜ, İstanbul, Koç, Gazi, Ankara, Gebze Teknik, Bilkent ve Ege üniversiteleri izledi. Bu üniversiteleri sırasıyla Boğaziçi, Yıldız Teknik, Atatürk, Marmara, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Dokuz Eylül, Erciyes, Selçuk ve Karadeniz Teknik üniversiteleri takip etti.

Makale atıf sayısı

Sıralamada yer alan 166 üniversitede görev yapan öğretim üyesi sayısı 82 bin 305, öğrenim gören öğrenci sayısı ise 2 milyon 294 bin 108 oldu. Sıralamada yer alan üniversiteler tarafından etki değeri yüksek dergilerde yayımlanan toplam makale sayısı 31 bin 271 olarak kayıtlara girdi. Bu makalelerin yüzde 84’ü devlet üniversitelerince yayımlandı. Sıralamada yer alan üniversitelerin son 5 yılda aldığı toplam 1 milyon 290 bin 687 atfın yüzde 85’i devlet üniversitelerine ait oldu.

Gazi Üniversitesi yükselişte

Türkiye sıralamasında, ilk 20 üniversitenin durumu incelendiğinde, Gazi Üniversitesi, son yıllarda gösterdiği performansla 6’ncı sıraya yükseldi. Gebze Teknik Üniversitesi de son dönemde ilerleme göstererek 8’inci sıraya çıktı.

Üniversiteler sıra kaybediyor

URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, Türk üniversitelerinin çoğunun, son yıllarda sadece URAP dünya sıralamasında değil, tüm dünya sıralamalarında geriye düştüğünü söyledi. Bu düşüşün temel nedenlerinden birinin etki değeri en yüksek dergilerdeki makale sayılarının yeterince hızlı şekilde artırılmaması olduğunu belirten Prof. Dr. Akbulut, “Etki değeri çok düşük dergilerde makale yazan akademisyenlerin, bu tür dergilere makale göndermemesi kendi üniversitelerinin sıralamalarda gerilemesini durduracak. Atıf alamayan makaleler azaldıkça ilgili üniversitenin makale başına düşen atıf sayısı artacağı için makale başına düşen atıf sayısını artıran üniversitelerin sıralamalarda ilerleme şansı artacak” dedi.







