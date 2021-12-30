Türkiye Türkiye'nin en kısa kadınından acı haber! O hastalığa yenildi

Türkiye'nin en kısa kadınından acı haber! O hastalığa yenildi

Türkiye

Türkiye'nin en kısa kadınından acı haber! O hastalığa yenildi

Osmaniye'de yaşayan ve Türkiye'nin en kısa boylu kadını unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Ancak bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman hayatını kaybetti.

30 Aralık 2021, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Türkiye'nin en kısa boylu kadını olan 72 santimetrelik Elif Kocaman (33 ), zatürre teşhisiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2010 yılında dünyanın en kısa boylu kadını unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ancak bu rekoru 1 yıl elinde tutan Elif Kocaman, 2011 yılında 69 santimlik ABD'li üniversite öğrencisi Bridgette Jordan'a bu rekoru kaptırdı. 



ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Türkiye'nin en kısa boylu kadını unvanını taşımaya devam eden ve Kadirli ilçesinde yaşayan Elif Kocaman'ın, iki gün önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede Zatürre geçirdiği saptandı. Kocaman, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kocaman, zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti.

Kocaman'ın Karabacak köyünde toprağa verileceği kaydedildi.

İlgili Haberler
Kuyumcudan 200 milyon TL'lik vurgun! Böyle kandırmış...Aralarında emniyet mensupları var



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye aşısını geliştiren 10 ülkeden biri oldu
Hakan Çelik
Rauf Tamer
2021’den kalan
Rauf Tamer
Şirin Sever
Köpek bir çocuk ısırdı! Haber gibi gelmedi mi?
Şirin Sever
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu?
Oral Çalışlar
Banu Şen
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener: Projelerimiz İzmir'in ortak projeleri
Banu Şen
Murat Çelik
Gerginlik çok yorucu
Murat Çelik
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Alan değişikliği takvimi açıklandı! MEB duyurdu!