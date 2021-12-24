Türkiye Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sevinci

Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sevinci

Türkiye

Türkiye’nin en sıcak ilinde kar sevinci

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da kar yağdığını gören çocuklar, gece yarısı evlerinden çıkarak kartopu oynadı.

24 Aralık 2021, Cuma 02:05 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışını gören çocuklar, evlerinden çıkarak kartopu oynadı. Uzun süre sonra ilk defa kar ile tanışan çocuklar, araçların üzerine adını yazdı, arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendi.

"Kar yağışı bizi çok mutlu etti"

Kar yağdığı için çok mutlu olduklarını belirten çocuklar, kartopu oynayarak eğlendiklerini söyledi.

Kar yağışının devam ettiği kentte, sürücüler de kaza risklerine karşı kontrolü bir şekilde yoluna devam etti. Otomobillerin üzerini ve parkları beyaza bürüyen kar yağının etkisini sürdürüyor.

ŞANLIURFA (İHA)

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