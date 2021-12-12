Doğa Türkiye’nin en sıcak şehri Bartın oldu

Türkiye’nin en sıcak şehri Bartın oldu

Doğa

Türkiye’nin en sıcak şehri Bartın oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 10 ve 11 Aralık tarihlerinde Türkiye’de en yüksek sıcaklık Bartın’da kaydedildi.

12 Aralık 2021, Pazar 15:18 Son Güncelleme:
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10 Aralık Cuma günü Bartın Türkiye’nin en sıcak şehri olurken, 11 Aralık Cumartesi günü de Türkiye’deki en yüksek sıcaklık 25 derece ile Bartın'da ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bartın 10 ve 11 Aralık tarihlerinde yurt genelinde en yüksek sıcaklığın kaydedildiği il oldu. Kentte sıcak havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahil bölgelerine akın etti. Bazı vatandaşlar kumsalda oturarak güneşin ve güzel havanın keyfini çıkarırken, bazı vatandaşlar da yürüyüş yaptı.

11 Aralık Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın kaydedildiği ikinci il 24,2 derece ile Rize Çayeli, üçüncü il ise 23,6 derece ile Kocaeli Kartepe olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de sıcaklığın en düşük olduğu bölge ise eksi 10,3 derece ile Ardahan Göle oldu.

İHA

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