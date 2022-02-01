Türkiye Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 20,6 derece

Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 20,6 derece

Türkiye

Türkiye'nin en soğuk ili: Eksi 20,6 derece

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 20,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

01 Şubat 2022, Salı 12:53 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bin 711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 20,6 derece olarak kaydedildi.

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 19,7 dereceyle Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu.

İHA


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