Türkiye Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 26 derece ile Altınyayla oldu

Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 26 derece ile Altınyayla oldu

Türkiye

Türkiye'nin en soğuk yeri eksi 26 derece ile Altınyayla oldu

Bir süre Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünün kısmen buz tutmasına sebep oldu. Termometrelerin eksi 26 derece ile en soğuk yeri ise Altınyayla oldu.

18 Şubat 2021, Perşembe 11:26 Son Güncelleme:
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Sivas'ta kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini gösterdi. Kentte hissedilen hava sıcaklığı bu sabah eksi 17 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun nehri olan ve Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın kent içinden geçen bazı kısımları buz tuttu. Özellikle akıntının az olduğu bölümlerin tamamen donduğu görüldü. Kardeşler Mahallesi'ndeki tarihi Eğri Köprü'nün üst bölümünde nehir buzla kaplandı. Nehir çevresindeki bitki örtüsü üzerinde biriken kırağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bu sabah Türkiye'de en düşük hava sıcaklığı, eksi 26 ile Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ölçüldü. İl genelinde ise köy ve mezralardan oluşan 375 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.


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