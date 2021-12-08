Ekonomi 'Türkiye'nin en ucuz ekmeği' 1 liraya satıyorlar

'Türkiye'nin en ucuz ekmeği' 1 liraya satıyorlar

Ekonomi

'Türkiye'nin en ucuz ekmeği' 1 liraya satıyorlar

Ekmeğe gelen zamların ardından Çaldıran Belediyesi 225 gram ekmeği 1 TL'den satılmasına devam edeceğini duyurdu. Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, 'Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'de en ucuz ekmeği vatandaşlarla buluşturan ender yerlerden birisi de bizim belediyemizdir' dedi.

08 Aralık 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son günlerde ekmeğe yapılan zam konuşulurken, Çaldıran Belediyesi 225 gram ekmeği 1 TL’den satıyor. Ekmeğin 1 TL'den satılmasından dolayı vatandaşların memnun olduğunu belirten Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Son günlerde hemen hemen her yerde ekmek fiyatlarında değişikliğe gidildi ama biz belediye olarak uzun zamandır fiyat politikamızı sabit tutuyoruz. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'de en ucuz ekmeği vatandaşlarla buluşturan ender yerlerden birisi de bizim belediyemizdir. Sosyal belediyecilik anlayışını her alanda geliştirerek vatandaşların rahat ve mutluluğu için bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki aylarda da 225 gram ekmeği 1 TL’den vatandaşlarımızın sofrasına götürecek, vatandaşlarımızın bütçesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

İHA

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