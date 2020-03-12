Türkiye'nin en zengin isimleri listesinin başında 3 milyar 700 milyon dolar serveti ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker oldu. Murat Ülker yeni yılda servetini 1 milyar dolar yükseltti.

Ülker'i 3 milyar 200 milyon dolarlık serveti ile Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak izliyor. Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi olan Ilıcak'ın 3 milyar 800 milyon dolarlık serveti bulunuyordu.

Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı ise 2 milyar 400 milyon dolar ile Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk oldu.

2020 yılında en zengin 100 kişinin serveti geçen yıla göre 5 milyar 225 milyon dolar artarak 100 milyar 400 milyon dolara çıktı.

Koç Holding kaçıncı sırada

Listede Koç Holding’e bağlı 8 isim bulunuyor. Semahat Arsel’in 1.9 milyar dolar, Rahmi Koç’un 1.8 milyar dolar, Suna Kıraç’ın 1.6 milyar dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un 800 milyon dolar, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 700 milyon dolar, İpek Kıraç’ın 600 milyon dolar, Aylin Elif Koç’un 450 milyon dolar, Esra Çiğdem Koç’un 450 milyon dolar serveti bulunuyor.

2020 yılına göre servetini en fazla artıran kişi Murat Ülker olurken MAVeCap’in patronu Melih Abdullahayoğlu ise 900 milyon dolar kaybederek servetinde en fazla kaybı gören kişi oldu.

En zengin ilk 10 isim

Murat Ülker 4.7 milyar dolar

Erman Ilıcak 3.2 milyar dolar

Ferti Şahenk 2.4 milyar dolar

Filiz Şahenk 2.2 milyar dolar

Hüsnü Özyeğin 2.2 milyar dolar

Hamdi Ulukaya 2.1 milyar dolar

Suat Günsel 2.1 milyar dolar

Semahat Arsel 1.9 milyar dolar

Mustafa Küçük 1.8 milyar dolar

Nihat Özdemir 1.8 milyar dolar





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