Futbol Türkiye'nin EURO 2020 öncesi rakipleri Azerbaycan ve Kuzey İrlanda

Türkiye'nin EURO 2020 öncesi rakipleri Azerbaycan ve Kuzey İrlanda

Futbol

Türkiye'nin EURO 2020 öncesi rakipleri Azerbaycan ve Kuzey İrlanda

Türkiye, EURO 2020 önceki 2 özel maç oynayacak. Maçların programı da belli oldu. Milliler 27 Mayıs'ta Azerbaycan, 31 Mayıs'ta ise Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

02 Mart 2021, Salı 11:31 Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı’mızın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası’ndan önce oynayacağı iki özel müsabakanın programı belli oldu.

Buna göre Ay Yıldızlı ekibimiz 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadyumu’nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Müsabakaların başlama saatleri ise daha sonra açıklanacak.

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