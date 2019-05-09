Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘İstatistiklerle Aile 2018’ araştırmasını dün yayımladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne dayanarak hazırlanan araştırmaya göre; toplam hane sayısı 23.2 milyon. Ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.4 kişi. Bu, 2014’te 3.6 kişiydi. Yani son 4 yılda azalma eğilimi var. İllere göre 2018’de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il ise 6.4 kişi ile Şırnak.

100 KİŞİDEN 16’SI

Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanıyor. Araştırmaya göre; ülkemizde tek çekirdek aileden oluşan hanehalkının oranı, 2014 yılında yüzde 67.4 iken 2018 yılında yüzde 65.3 oldu. Tek kişilik hanehalklarının oranı ise 2014’te yüzde 13.9’den 2018’de yüzde 16.1’e yükseldi. Tek yaşayanların sayısı 3.7 milyon.

ONLARLA MUTLUYUZ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı 2018’de yüzde 74.2 oldu. Erkeklerin yüzde 78.7’si kendilerini en fazla ailelerinin mutlu ettiğini ifade ederken bu oranın kadınlar için yüzde 69.7 olduğu görüldü.

EN BÜYÜK SORUN ISINMA

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; 2017’de bireylerin yüzde 59.1’inin oturduğu konutun kendilerine ait olduğu, yüzde 24.7’sinin kiracı olduğu görüldü. Bireylerin yüzde 40.8’inin konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadığı, yüzde 36.6’sının sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi vb. nedenlerle sorun yaşadığı ortaya çıktı.

EN FAZLA HARCAMA BARINMAYA

2017 yılında hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24.7 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 19.7 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 18.7 ile ulaştırma harcamaları aldı. Harcamada en düşük payı yüzde 2.2 ile sağlık, yüzde 2.3 ile eğitim ve yüzde 2.7 ile eğlence ve kültür harcamaları aldı.

YÜZDE 20’Sİ YOKSULLUK SINIRI ALTINDA

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre; yoksulluk sınırının altında yaşayan bireylerin oranının 2017’de yüzde 20.1 olduğu görüldü. Tek ebeveynli en az bir çocuğu olan hanehalklarının yüzde 26.3’ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 65 yaş ve üstü vatandaşlarda yoksulluk oranı yüzde 16.6 olarak ölçüldü.

100 EVİN 84'ÜNDE İNTERNET VAR

■ En yüksek tek kişilik hanehalkı oranı Tunceli’de.

■ En kalabalık aileler (geniş aile) Şırnak’ta.

■ Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller 2.7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Balıkesir.

■ 1.5 milyon hanenin nüfusu 7 kişinin üzerinde.

■ Hanehalkının yüzde 8.9’u tek ebeveynli ve çocuklu.

■ Anne ve çocuklardan oluşan hanehalkı oranının en yüksek olduğu iller Bingöl, İzmir, Adana, Ankara.

■ Hanelerde cep telefonu bulunma oranı yüzde 98.7.

■ İnternete bağlanabilen televizyon bulunan hanelerin oranı yüzde 32.1.

■ Her 100 haneden 84’ünde internet var.