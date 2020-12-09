FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 520,3 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.

Dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan takımların listesi şu şekilde:

ABD İspanya Avustralya Arjantin Sırbistan Fransa Yunanistan Litvanya Rusya Brezilya Çekya .İtalya Polonya Hırvatistan Türkiye Slovenya Almanya Porto Riko .Dominik Cumhuriyeti Venezuela

DHA-AA







