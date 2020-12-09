Basketbol Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Basketbol

Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIBA dünya sıralamasında ABD Erkek Basketbol Takımı zirvedeki, Türkiye ise 15. sıradaki yerini korudu.

09 Aralık 2020, Çarşamba 22:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 520,3 puanla yerini korudu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.

Dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan takımların listesi şu şekilde:

  1. ABD
  2. İspanya
  3. Avustralya
  4. Arjantin
  5. Sırbistan
  6. Fransa
  7. Yunanistan
  8. Litvanya
  9. Rusya
  10. Brezilya
  11. Çekya
  12. .İtalya
  13. Polonya
  14. Hırvatistan
  15. Türkiye
  16. Slovenya
  17. Almanya
  18. Porto Riko
  19. .Dominik Cumhuriyeti
  20. Venezuela

DHA-AA


İlgili Haberler
Türkiye, Hollanda'yı mağlup ettiNBA'in eski smaç şampiyonu Nate Robinson boksta nakavt oldu


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER NBA'in eski smaç şampiyonu Nate Robinson boksta nakavt oldu