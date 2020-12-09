Türkiye'nin FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
FIBA dünya sıralamasında ABD Erkek Basketbol Takımı zirvedeki, Türkiye ise 15. sıradaki yerini korudu.
09 Aralık 2020, Çarşamba 22:26 Son Güncelleme:
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FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 3 ve 4. maçlar sonrası dünya sıralaması güncellendi. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan'a 79-62 yenilen, Hollanda'yı ise 73-71 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 520,3 puanla yerini korudu.
Klasmanın ilk 3 sırasında da değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.
İlk 10'daki tek değişiklik ise Rusya'nın 2 basamak yükselerek 9'unculuğa yerleşmesi oldu.
Dünya sıralamasında ilk 20’de yer alan takımların listesi şu şekilde:
- ABD
- İspanya
- Avustralya
- Arjantin
- Sırbistan
- Fransa
- Yunanistan
- Litvanya
- Rusya
- Brezilya
- Çekya
- .İtalya
- Polonya
- Hırvatistan
- Türkiye
- Slovenya
- Almanya
- Porto Riko
- .Dominik Cumhuriyeti
- Venezuela
DHA-AA
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