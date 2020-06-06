Türkiye Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu

Türkiye

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüste son verileri paylaştı. Son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

06 Haziran 2020, Cumartesi 21:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Toplam vakaların %80’i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2.000’e yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde COVD-19 sebebiyle DÜN YATAN HASTA SAYISI 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur. " ifadesini kullandı.

Türkiye’de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

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