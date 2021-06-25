Ön çalışmada 300’e yakın peynir çeşidi tespit edildi. Tarım Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, bilimsel olarak incelenen peynirlerin bir hikayesinin bulunduğunu belirtti.

2022'DE ORTAYA ÇIKACAK

Erdurmuş, “2022’de Türkiye’de ne peynir üretiliyor ortaya çıkacak, Anadolu’nun her ücrasına giderek dünya mutfağına hizmet edebilecek, dünya ticaretine konulabilecek milli peynir çeşitlerini kazandıracağız” dedi.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın haberine göre; Erdurmuş, Türkiye’nin peynir üretimi ve zenginliğine ilişkin ilginç bir projeyi de komisyonda açıkladı. Türkiye’nin 250 milyon dolarlık peynir ihracatı bulunduğunu “mozerella” ve “labne” peynirlerde en büyük ihracatçı ülke olduğunu belirten Erdurmuş, milli ve yerli damak tatları için özel proje yürüttüklerini söyledi.

Erdurmuş, milli peynir arayışını şöyle anlattı: “Bizim yerli damak tatlarımız, Anadolu’da köy köy, kent kent taranıyor şu anda, aşağı yukarı 300’e yakın, peynir çeşitlerimiz üniversitedeki hocalarımızla beraber araştırıldı.

ROKFORA RAKİP

Hem bir hikâyesi var o peynirlerin. Sadece peynir değil, Anadolu’da hikâyeler yazılmış o peynirlere. O peynirleri tespit ettiriyoruz. 2022’de Türkiye’de ne peynir üretiliyor, Anadolu’nun her ücrasına giderek ve bunlar içerisinde de dünya mutfağına hizmet edebilecek, dünya ticaretine konulabilecek peynir çeşitlerimizi de kazandırmış oluruz.”

Erdurmuş, Karaman’dan bir örnek vererek, Fransızların ünlü rokfor peyniriyle yarışabilecek nitelikte, mağarada üretilen peynir çeşidinin olduğunu, tüm sonuçların 2022’de açıklanacağını bildirdi.

313 MİLYAR LİRALIK DEĞER

Erdurmuş, TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nda Türkiye’de son 20 yılda büyükbaş hayvan varlığının yüzde 83 artışla 18.1 milyona, küçükbaş hayvan sayısının da 54.1 milyona ulaştığını kaydetti.

Toplam hayvansal ekonomi değerinin yüzde 17 artışla 313 milyar TL’ye ulaştığını belirten Erdurmuş, hayvan ve bitki üretiminde aile işletmelerine odaklanıldığını ve bu işletmelerin sahada yüzde 85 hakimiyeti bulunduğunu, büyük işletmelerin ise sadece yüzde 15’lik bir alanda kaldıklarını aktardı.