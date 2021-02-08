Türkiye'nin içişlerine karışan Kati Piri'ye Soylu'dan cevap: Kirli taleplerinle yaşlanacaksın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Parlamentosu’nda Hollanda’yı temsilen bulunan Kati Piri’nin açıklamalarına 'Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek' diye yanıt verdi.
08 Şubat 2021, Pazartesi 09:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa Parlementosu’nun Hollandalı temsilcisi, Hollanda İşçi Partisi milletvekili Kati Piri’nin Twitter paylaşımına cevap verdi.
'Kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek'
Bakan Soylu, Piri’nin "Uluslararası dayanışma sınırlarla bitmiyor. Türkiye’deki demokratları desteklemek için konuşmaya devam edeceğim. Boğaziçi öğrencileri için, Osman Kavala için, Selahattin Demirtaş ve daha fazlası için" yazılı paylaşımını alıntılayarak, "Çirkin taleplerinle yaşlanacaksın... Ancak kötü isteklerin Türkiye’de hiç gerçekleşmeyecek" cevabını verdi.