Türkiye’nin ilk ABB Formula E dijital şampiyonası başlıyor

E-Spor kategorisi altında yapılacak dijital yarışlar; gerçek yaşamdaki ABB Formula E Dünya Şampiyonasında yer alan pistleri, araçları ve elektrikli yarış aracı sürüş deneyimini birebir simüle eden rFactor2 sim racing (yarış simülasyonu) platformu üzerinden online gerçekleşecek.Şampiyona elemesi 13 Eylül’de başlayıp 23 Eylül’de tamamlanacak.

Elemele süreci, Formula E Test Circuit Pisti’nde (Electric Docs)Time Trial olarak yapılacak. 10 günün sonunda en hızlı 24 pilot bu şampiyonaya katılmaya hak kazanacak.

AMAÇ ÇEVRECİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Dijital şampiyona etkinliklerinden biri olmaya aday ABB Formula E–Türkiye Dijital Şampiyonası’nın son iki haftasında iki yarış koşulacak. Mücadeleler sonrası finale kalmaya hak kazanan 24 yarışmacı, final ve şampiyonluk şansı için rekabet edecek.Dijital Şampiyona 14 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası, doğal kaynakların korunması amacıyla düşük karbonlu gelecek için teknolojinin sınırlarını zorlayan bir platform işlevi görüyor. e-mobilitenin küresel olarak yaygınlaşmasını ve benimsenmesini teşvik etmeyi hedefliyor. Hava kirliliğinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla elektrikli mobilite ile alternatif enerji çözümlerinin geliştirilmesine öncülük etmeyi hedefliyor.



