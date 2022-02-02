‘’Beeing Hope – Arılara Umut Ol” sosyal sorumluluk projesinde farkındalık sağlamak için günümüzün öne çıkan trendlerinden NFT’ler (Non Fungible Token) üzerinden bir koleksiyon oluşturuluyor. Proje ile aynı ismi taşıyan “beeinghopenft” NFT koleksiyonu, Türkiye’de mültidisipliner bir yaklaşımla oluşturulan ilk koleksiyon olma özelliğine sahip. Bu bağlamda 10.080 eserin yer alacağı koleksiyonda farklı sanat dallarından 28 sanatçı bir araya getirildi.

Yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan arılara ve çam balı üretimine yeniden hayat verebilmek için Le Petit Marseillais, National Geographic Türkiye Dergisi iş birliğiyle ‘’Beeing Hope – Arılara Umut Ol’’ isimli sosyal sorumluluk projesi Türkiye’de mültidisipliner bir yaklaşımla oluşturulan ilk sanat koleksiyon olma özelliğine sahip.