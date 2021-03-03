Siemens Gamesa Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt Ar-Ge Merkezini büyütmek için çalışmalara devam edileceğini ve çeşitliliği güçlendirmek için kadın mühendislerin istihdamına odaklanacaklarını da ifade etti.

Teknoloji odaklı ve yüksek katma değerli istihdam yaratan Ar-Ge Merkezi, yurt dışında çalışan başarılı Türk mühendislerini de tersine beyin göçü ile bünyesine katarak 64 kişilik bir ekiple faaliyete başladı. Şirket orta vadede bu kapasiteyi artıracak.

Siemens Gamesa Ar-Ge Merkezi, ülkenin rüzgâr enerjisi potansiyelini geliştirmeye ve Türkiye'de yenilenebilir enerji için yeni bir gelecek sağlamaya yardımcı olurken, burada geliştirilen teknolojiler şirketin küresel operasyonları için ihraç edilecek.

TÜRKİYE'DE RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI YETKİNLİĞİ OLUŞTURULUYOR

Ar-Ge Merkezi, Türkiye’de rüzgâr türbini teknolojisi alanında güçlü bir bilgi birikimi oluşturacak. Bu, komponent üreticileri ve üniversitelerle yeni teknoloji geliştirme projeleri ile prototiplendirme için yapılan iş birlikleri kapsamında da desteklenecek.