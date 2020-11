Ambalaj Store, sektörde bir ilke imza atarak üreticiye toptan şekilde ambalaj ulaştırmaktadır. Bunu gerçekleştirirken tüketiciye ürünü en uygun fiyatla sunmayı ilke edinmiş ama cazip fiyatları ürün kalitesinin önüne koymamaya özen göstermişlerdir. Hızlı kargo, sertifikalı ve güvenilir tedarikçi zinciri, şeffaf bilgi akışı misyonuyla yoluna devam eden Ambalaj Store, yaptığı promosyon ve kampanyaların katkısıyla sektörde adından sıkça söz ettirmektedir.

Toptan 5 Fiyat Uygulamasıyla Tüketici Dostu Fiyatlar

Ambalaj Store, internet sitesinde satışa sunduğu ürünlerde beş aşamalı bir satış stratejisi uygulamaktadır. Bu sisteme göre beş “Toptan” basamak söz konusudur. Firmanın internet sitesi olan ambalajstore.com’a üye olunca ilk yapılan alışveriş Toptan1 seviyesindedir. İkinci, üçüncü, dördüncü alışveriş Toptan2, Toptan3, Toptan4 şeklinde ilerler. En son basamak Toptan5 basamağıdır.

Toptan1 yapılan ilk alışveriştir ve toptancı fiyatından ürün alınır. Beşinci basamağa kadar yapılan her alışverişte, yani her basamakta, toptancı fiyatı üzerinden iskonto uygulanır. Beşinci basamakta, yani son alışverişte indirim tutarı %4 – 6 arasına kadar ulaşabilmektedir. Geleneksel işletmecilik anlayışını teknoloji ile harmanlayan bu sistem sayesinde Ambalaj Store, tüketiciye her zaman uygun ve cazip fiyatlar sunabilmektedir.

Ambalaj Store ile Yüzlerce Ürüne En Hızlı Şekilde Ulaşabilmenin Tadını Çıkarın

81 ile ve kargonun erişebildiği her yere ürün gönderme kapasitesine sahip olan Ambalaj Store, 1.500 kalem ürünün satışını gerçekleştirmektedir. Bu ürünler, genelde ev dışı hizmet alanlarına gönderilse de ürünlere erişebilmek için siteye üye olmak yeterlidir. Dileyen herkes, herhangi bir işletme olma şartı aranmaksızın, sipariş verebilmektedir.

Türkiye’de yüzü aşkın market, firma ve otele hizmet veren Ambalaj Store, on yılı aşkın ticaret tecrübesiyle teknolojiyi birleştirmeyi başarabilmiş, gelecekte adından daha sık söz ettirecek bir girişimdir. Türkiye’nin dev firmalarına ürün satan, misyon ve vizyonunu müşteri memnuniyeti üzerine kuran Ambalaj Store, internet sitesi olan ambalajstore.com üzerinde hizmet vermeye devam etmektedir.