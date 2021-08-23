Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kısa süre sonra tanıtılacak
Türkiye'nin 5 yıllık dönemdeki yapay zeka çalışmalarına yön verecek ilk 'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi', Salı günü Bilişim Vadisi'nde kamuoyuna tanıtılacak.
23 Ağustos 2021, Pazartesi 08:43 Son Güncelleme:
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Türkiye, zeki canlılara özgü dinamik ortamlarda karar verme, anlam keşfetme ve öğrenme gibi eylemlerin, bilgisayar veya bilgisayar kontrolündeki bir makine tarafından gerçekleştirilmesi olarak tanımlanabilecek yapay zeka alanındaki stratejisini belirledi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtımı için Salı günü program gerçekleştirilecek.
6 stratejik öncelik etrafında tasarlanan, 24 amaç ve 119 tedbirin bulunduğu Strateji Belgesi'nin detayları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından açıklanacak.