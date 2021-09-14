15 metreküp damper hacmi olan makinenin otomatik 6 ileri, 1 geri vitesi bulunuyor. Motor ve şanzımanı hariç, tamamı yerli üretim olan ‘Deve’nin seri üretime geçebilmesi için yürütülen çalışmalara, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da destek veriyor.

22 YILLIK HAYAL

Elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, demirci atölyesinde babasıyla çalışmaya başlayan ve mermer ocaklarına yönelik aletler üreten Demmak Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Şuayp Demirel, daha sonra Demmak Demireller Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi kurdu. Yerli kaya kamyonunu 1997’de tasarladığını söyleyen Demirel, 2011’de makinenin marka haklarını alarak parça üretimine başladığını belirtti. Yerli kaya kamyonu üretiminin 22 yıllık hayali olduğunu kaydeden Demirel, “Kamyonu, 29 Ekim 2019’da kendi imkanlarımla yaptım. İnsan kaynağı ve kullandığım teknolojik kaynaklarım aynı.

Diğer klasik kamyonlara göre arızası olmayan bir araç. Karda, yağmurda, çamurda ve eğimli arazide çalışabiliyor” dedi. Kamyona birçok alanda ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Demirel, “Seri üretime en hızlı şekilde başlamayı hedefliyoruz. Dünyada da bilinen bir marka oluşturma hedefimiz var. Bu yerli kamyonun tüm dünyada da ilgi göreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

AZ YAKIT TÜKETİYOR

Demirel, Türkiye’nin ilk yerli kaya kamyonu ‘Deve’nin teknik özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: “Lastik çapları büyük olduğundan, her türlü zorlu arazide sorun yaşamadan çalışabilir. Hem 4x4 hem de 6x6 çalışabilme özelliğine sahip. Sık arıza yapabilecek karmaşık bir parça düzeni kullanılmadı. Ful otomatik. 6 ileri, bir geri vitesten oluşuyor. Operatör kabini de oldukça konforlu tasarlandı. En önemli avantajlarından biri, oldukça az yakıt tüketmesi.”

VARANK'TAN TAM NOT

‘Deve’nin üretildiği fabrikada incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli kaya kamyonunu test etti. Varank, “Gerçekten çok güçlü ve heybetli bir araç. Bunu sanayicilerimiz tek başına sıfırdan tasarlayıp üretti. Bize de kullanarak gururlanmak düşüyor. Şu anda aktif olarak kendi madenlerinde kullanıyorlar. Bu araçların tamamı ithal ediliyor normalde ama kendileri ‘Biz bunu yaparız’ demiş ve üretmişler” açıklamasında bulundu.

İlandır.