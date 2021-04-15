‘Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı’ gerçekleşiyor

Türkiye’nin ilk yeşil halka arzı’ olacak olan Doğan Holding şirketlerinden Galata Wind Enerji A.Ş. yönetimi, halka arz başvurusunun SPK tarafından 8 Nisan 2021’de onaylanmasının ardından süreçle ilgili bilgi vermek amacıyla dijital bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında verilen bilgiye göre talep toplama süreci 15 Nisan Perşembe günü başlayacak ve 16 Nisan Cuma mesai bitiminde sona erecek. Borsa İstanbul’da ise 22 Nisan Perşembe günü işlem görmeye başlayacak. Halka arzda, pay başına fiyat 5,06 TL olarak belirlendi. Galata Wind Enerji A.Ş.’ye ait payların yüzde 25’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 30’a çıkacak. Galata Wind Enerji A.Ş.’nin halka arzına Garanti BBVA Yatırım liderliğinde 30 üyeden oluşan bir konsorsiyum aracılık ediyor.

Galata Wind Enerji A.Ş. Halka Arz Bilgileri;

Konsorsiyum Lideri Garanti BBVA Yatırım

Çıkarılmış Sermaye 534.791.457,65.-TL

Halka Arz Şekli Ortak Satışı

Halka Arz Büyüklüğü Ortak Satışı: 133.697.870.- TL nominal değerli pay

Ek Satış: 26.739.570.- TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı %25

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı %30

Halka arz Fiyatı 5,06 TL

Fiyat İstikrarı Süresi Yok



