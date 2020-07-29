Speedtest, ülkelerdeki ortalama indirme hızını kıyasladı. Şirketin Haziran 2020 verilerine göre dünya genelinde sabit internet ile indirme hızı 78,26 Mbps, yükleme hızı ise 42.06 Mbps olarak ölçüldü.

Türkiye’ye bakıldığında mobil internetin ortalamam ancak sabit internet hızının epey geride olduğu görüldü. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin sabit internet indirme hızı ortalaması 26.30 Mbps olarak hesaplandı. Geçen yıl Haziran ayında 20.64 Mbps olarak ölçülmüştü. Ortalama upload hızı 9.05 Mbps, ortalama gecikme ise 27 ms olarak belirlendi.

Tüm bu rakamlar ışığında Türkiye, en hızlı sabit internet sıralamasında 101. sırada yer aldı.

Mobil internet hızlarına baktığımızda ise Türkiye ortalama 37.21 Mbps indirme hızı ile geçen yılın Haziran ayına göre 10 basamak birden yükselerek 48. sıraya çıktı. Ortalama upload hızı 14.51 Mbps, ortalama gecikme ise 30 ms olarak ölçüldü.

Listenin ilk sırasındaki isim Singapur yer alıyor. Ülkedeki sabit internet hızı 208.16 Mbps. Güney Kore ise 110.10 Mbps mobil internet hızıyla listede ilk sırada yer aldı.



