İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada Türkiye A Milli Takımı, İzlanda'daki havalimanında uzun süre bekletilmiş ve önce İzlandalı zannedilen fakat daha sonra Belçikalı olduğu anlaşılan başka bir yolcu, kaptan Emre Belözoğlu'na 'bulaşık fırçası' uzatarak alay etmişti. İzlanda Havalimanındaki güvenlik önleminin sorgulanmasına yol açan bu fırça olayı ve Milli Takım'daki oyuncuların güvenlik taramasının normalden uzun sürmesi, Türkiye'den tepki görmüştü. Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Belçikalı yolcu bulunmuş ve özür bile diletilmişti. O tarihten beri İzlanda'nın Türkiye'de nasıl karşılanacağı merak ediliyordu.





"Şımartıldık"

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, İzlanda kafilesinin Türkiye'ye gelişinin ardından nasıl karşılandıklarına dair bilgiler verdi. Reynisson, "Biz Türkiye'ye son gelişimizde de iyi karşılanmıştık o yüzden endişe duymuyorduk. Tam anlamıyla harika bir karşılama oldu. Otelde de çok güzel karşılandık. Zevk aldık. Hatta şımartıldık bile diyebilirim" diyerek Türkiye'nin herhangi bir kin gütme ya da intikam alma duygusuyla hareket etmediğini birinci ağızdan açıklamış oldu.

Pasaport kontrolü esnasında neler yaşadıkları da sorulan Reynisson, "Her oyuncumuz teker teker kontrol edildi. Görevliler bunu rutin bir kontrol olduğunu söyledi ve zaten normal olan da buydu. Onlar ülkenin güvenliğinden sorumlular. Bizim için de problem değildi, tebessümle karşıladık" dedi.









Buzlar eridi

İzlanda'da yaşanan tatsız ve şanssız olayın ardından özellikle Türkiye tarafında sinirler oldukça gerilmişti. Aradan geçen zaman, sinirlerin yatışması anlamında iyi oldu ve rakibimiz İzlanda, Türkiye'de olağan şekilde karşılandı. Tam da olması gerektiği gibi olan bu karşılamanın ardından sık sık karşılaşan iki dost ülke olan Türkiye ve İzlanda, kozlarını sahada paylaşacak.

Maç bu akşam 20:00'de Türk Telekom Stadyumu'nda başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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