Türkiye Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden 'tahliye' açıklaması

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden 'tahliye' açıklaması

Türkiye

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden 'tahliye' açıklaması

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılmak için büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının başvuru sıralamalarına göre Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 00:31 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Afganistan genelindeki güvenlik durumunun izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Duyuruda, büyükelçiliğin Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğu ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürdükleri belirtildi.

Büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının, başvuru sırasına göre Türkiye'ye getirileceği kaydedilen duyuruda, "Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezi tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Duyuruda ayrıca Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76 ve konsolosluk çağrı merkezine +90 312 292 29 29 telefon numaralarından ulaşabileceği kaydedildi.

AA

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